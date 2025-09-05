قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

افتتاح مسجدين جديدين بسيدي سالم والحامول في كفر الشيخ.. صور

افتتاح مسجد جديد
افتتاح مسجد جديد
محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدين جديدين تابعين لأوقاف كفرالشيخ، هما: مسجد حبارة بمنشأة علي بمركز سيدي سالم، ومسجد الرحمة بقرية الماظة بمركز الحامول.

 جاء ذلك في إطار سلسلة الافتتاحات التي تشهدها المحافظة تماشياً مع خطط الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبشعار “خدمة بيوت الله شرف”.

وجاء افتتاح المسجدين في أجواء روحانية ملؤها الفرح والسرور من المصلين والأهالي، الذين عبروا عن سعادتهم بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما تشهده كفر الشيخ من جهود بناء وإعمار للمساجد على أعلى مستوى من الجودة والإتقان.

شهد الافتتاح حضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الأوقاف والأزهر، إلى جانب حشد كبير من المصلين.

وقد ألقى خطبة الجمعة من مسجد الرحمة الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، تحت عنوان: “مولد الهادي البشير ﷺ”، حيث تناول مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله على الأمة، مؤكداً أن ميلاده ميلاد خير للإنسانية، وداعياً إلى تعليم الأبناء حب رسول الله، واستلهام سيرته العطرة لنشر الرحمة والسلام في المجتمع.

كما أكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، التزام جميع المساجد بموضوع الخطبة الموحدة والوقت المحدد، دون أي تجاوزات، سائلاً الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن تبقى واحةً للأمن والاستقرار.

