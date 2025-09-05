رسميا.. إسماعيل بن ناصر ينضم إلى دينامو زغرب على سبيل الإعارة

أعلن نادي نادي دينامو زغرب الكراوتي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من إيه سي ميلان.

وقال النادي الكرواتي في بيان: “يسعدنا أن نعلن أن الدولي الجزائري ولاعب خط الوسط في نادي ميلان إسماعيل بن ناصر سيعزز فريق دينامو زغرب”.

وأضاف: “توصل دينامو وميلان إلى اتفاق بشأن إعارة لمدة عام واحد مع خيار الشراء، وسيصل بن ناصر إلى زغرب، حيث سيخضع للفحوصات الطبية قبل التوقيع الرسمي على العقد”.

ويتمتع النجم الجزائري بخبرة واسعة في أحد أقوى الدوريات العالمية، حيث لعب 137 بقميص ميلان مباراة في الدوري الإيطالي والمسابقات الأوروبية، واختير أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية 2019 قبل انتقاله من إمبولي إلى ميلان.

مع ميلان، فاز بن ناصر بالدوري الإيطالي موسم 2021-2022، وشارك في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن ساعد هدفه الروسونيري على إقصاء نابولي في ربع النهائي.