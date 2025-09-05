أول رد من مدرب بالميراس بعد أنباء اهتمام الأهلي بالتعاقد معه

رد أبيل فيريرا، مدرب بالميراس البرازيلي، على أنباء رحيله عن تدريب الفريق، وسط تقارير تفاوض الأهلي للتعاقد معه، خلفًا لـ خوسيه ريبيرو.

وكانت تقارير قد أوضحت مؤخرًا أن الأهلي يستهدف التعاقد مع أبيل فيريرا، خلفًا لـ ريبيرو، الذي تمت إقالته مؤخرًا بسبب سوء النتائج.

وفي هذا الصدد تحدث أبيل فيريرا، لأول مرة، بعد تقارير رغبة الأهلي في الحصول على خدماته، قائلًا: "مستقبلي؟ سأتخذ قراري بناءً على اعتبارات عائلية وما هو في مصلحة النادي".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع "egool" البرازيلي: “فيما يتعلق بعقدي، سواءً بقيتُ أم لا، عائلتي هي من ستقرر. لكن ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن ذلك”.

وأكمل: “المهم لم يكن ولن يكون أنا، آبل فيريرا. المهم دائمًا هو مصلحة بالميراس”.





