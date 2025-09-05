قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عماد الدين حسين: بيان الخارجية رسالة قوية برفض مصر القاطع لمخطط التهجير
عضو جمعية الإبادة الجماعية: المجتمع الدولي متردد في اتخاذ موقف حاسم تجاه إبادة غزة
لا يتقبلون الخسارة.. موسيماني يرفض العودة لتدريب الأهلي
تعيش في دوامة من الهم والغم.. خطيب المسجد الحرام يحذر من فعل شائع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-9-2025
علاء عابد: نرفض تهجير الفلسطينيين ونؤكد تضامننا الكامل مع قضيتهم
المقاولون العرب يوافق على انتقال طارق سليمان لـ أهلي طرابلس
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
بعد نجاحها.. الطفلة تمارا حجاج تنضم لـ سفاح التجمع
النمس: إجراءات الاحتلال تزيد معاناة الفلسطينيين.. والموت يحاصر أطفال غزة
موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال
روسيا ترسل مساعدات عاجلة إلى أفغانستان بعد زلزال أودى بحياة أكثر من 2200 شخص
أول رد من مدرب بالميراس بعد أنباء اهتمام الأهلي بالتعاقد معه

رد أبيل فيريرا، مدرب بالميراس البرازيلي، على أنباء رحيله عن تدريب الفريق، وسط تقارير تفاوض الأهلي للتعاقد معه، خلفًا لـ خوسيه ريبيرو.

وكانت تقارير قد أوضحت مؤخرًا أن الأهلي يستهدف التعاقد مع أبيل فيريرا، خلفًا لـ ريبيرو، الذي تمت إقالته مؤخرًا بسبب سوء النتائج.

وفي هذا الصدد تحدث أبيل فيريرا، لأول مرة، بعد تقارير رغبة الأهلي في الحصول على خدماته، قائلًا: "مستقبلي؟ سأتخذ قراري بناءً على اعتبارات عائلية وما هو في مصلحة النادي".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع "egool" البرازيلي: “فيما يتعلق بعقدي، سواءً بقيتُ أم لا، عائلتي هي من ستقرر. لكن ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن ذلك”.

وأكمل: “المهم لم يكن ولن يكون أنا، آبل فيريرا. المهم دائمًا هو مصلحة بالميراس”.



 

