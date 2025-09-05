موسيماني: أوافق على العودة لتدريب الأهلي لو فكرت الإدارة بهذه الطريقة

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، موقفه من العودة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفًا للمدرب خوسيه ريبييرو.

وقال موسيماني في تصريحات نشرها موقع “centralnews” الجنوب إفريقي، إنه لن يفكر في العودة إلى النادي الأهلي المصري إلا إذا أدركت إدارة النادي حقيقةً جوهريةً مفادها أن "كرة القدم ثلاثة: الفوز والتعادل والخسارة".

وأصرّ موسيماني على أنه غير مستعد لتدريب نادٍ يعتقد أنه سيخرج منتصرًا من جميع المباريات دون أي هزيمة.



كانت تقارير صحفية، ذكرت أن النادي الأهلي تواصل مع المدرب المخضرم، الذي قاد الفريق إلى العديد من الألقاب بين عامي 2020 و2022 - بما في ذلك لقبين في دوري أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقي، ولقب الدوري المصري الممتاز، وميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية - بعد إقالة خوسيه ريفيرو.

يذكر الأهلي أعلن مؤخرًا، تعيين عماد النحاس مدربًا مؤقتًا للفريق، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.