الصحة: أكثر من 64 ألف شهيد و162 ألف مصاب منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف مراكز المساعدات الإنسانية إلى 2362 شهيدًا، وأكثر من 17.434 مصابًا، في حصيلة جديدة تعكس حجم المأساة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 64.300 شهيد و162.005 مصابين، في ظل استمرار القصف المكثف الذي يستهدف الأحياء السكنية والبنية التحتية ومرافق الإغاثة، وأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط 69 شهيدًا و422 مصابًا، وسط تحذيرات من الانهيار الكامل للنظام الصحي نتيجة الضغط الهائل على المرافق الطبية ونقص الأدوية والمستلزمات الأساسية.