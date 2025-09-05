كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يُظهر التعدي على كلب بمنطقة المعادي .. فيديو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على كلب بالضرب ودهسه باستخدام مركبة "توك توك"، مما أسفر عن نفوقه بدائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة؛ فقد أسفرت التحريات وجهود الفحص عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم (7 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم).

أوضح البيان، أنه تم ضبط الأدوات والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، والتي شملت: (عدد 2 سلاح أبيض، مركبة "توك توك"، وعدد 3 عصي خشبية "شوم").

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، زاعمين أن الكلب كان مصابًا بالسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.