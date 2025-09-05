قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غنوة محمود في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم شلة ثانوي

غنوة محمود
غنوة محمود

تخوض الفنانة اللبنانية غنوة محمود أولى تجاربها في السينما المصرية خلال فيلم شلة ثانوي، الذي يضم نخبة من النجوم الكبار، وفي مقدمتهم بيومي فؤاد، سيد رجب، وفتحي عبد الوهاب. 

وانتهت غنوة من من تصوير الفيلم، على أن يتم طرحه قريباً في دور العرض، حيث تجسد غنوة خلال الأحداث دور البطولة النسائية الرئيسية في مواجهة ثلاثة من أبرز أبطال العمل من الرجال، ليكون العمل محطة فارقة في مسيرتها.

فيلم شلة ثانوي

فيلم "شلة ثانوي" من بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب، وفتحي عبدالوهاب، غنوة محمود، بجانب  نخبة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف لإثراء الأحداث، وهو من تأليف عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، فيما يتولى الإنتاج صفوت غطاس ومحمد فوزي. وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي يجمع بين المواقف الطريفة والمغامرات المشوقة، 

ورغم أن الفيلم يعد التجربة الأولى لغنوة محمود على شاشة السينما المصرية، فإنها ليست غريبة على الجمهور المصري، إذ سبق أن قدمت عدداً من الأدوار المميزة في الدراما المصرية. فقد كان ظهورها الأول من خلال مسلسل "شارع عبد العزيز 2" مع عمرو سعد، ثم توالت أعمالها، منها مسلسل "المغني" مع الكينج محمد منير، و"لعنة كارما" مع هيفاء وهبي.

كما شاركت غنوة محمود في مسلسلات "الدولي"إلى جانب باسم سمرة ورانيا يوسف، و"البيت الكبير" مع لوسي وسوسن بدر، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة" مع النجمتين الكبيرتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، وكذلك ظهورها اللافت في مسلسل "إكس لانس" مع الفنان محمد سعد، إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى التي عززت من حضورها الفني في مصر.

أما على مستوى الدراما اللبنانية والعربية، فقد استطاعت غنوة أن تحقق مكانة مميزة، من خلال مشاركاتها في مجموعة من المسلسلات البارزة التي لاقت نجاحاً جماهيرياً واسعاً. من أبرزها مسلسل "وأخيراً" مع نادين نجيم وقصي خولي، و"بيوت من ورق" مع يوسف الخال وداليدا خليل، و"آخر الليل" مع محمد الأحمد وريتا حرب، إلى جانب مسلسل "كاراميل" مع ظافر العابدين وماجي بو غضن، فضلاً عن العديد من الأعمال الأخرى.

غنوة محمود الفنانة اللبنانية غنوة محمود بيومي فؤاد سيد رجب فتحي عبد الوهاب فيلم شلة ثانوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

ترامب

محكمة أمريكية تؤيد قرارا يمنع إدارة ترامب من خفض المساعدات الخارجية

جانب من المداهمة على مصنع

أول تعليق من كوريا الجنوبية على إعتقال مواطنيها في أمريكا

سفارة الاحتلال - أرشيفي

بلجيكا ..إعتقال مشتبه به خارج سفارة الاحتلال بحوزته زجاجة مولوتوف

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد