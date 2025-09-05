غنوة محمود في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم شلة ثانوي

تخوض الفنانة اللبنانية غنوة محمود أولى تجاربها في السينما المصرية خلال فيلم شلة ثانوي، الذي يضم نخبة من النجوم الكبار، وفي مقدمتهم بيومي فؤاد، سيد رجب، وفتحي عبد الوهاب.

وانتهت غنوة من من تصوير الفيلم، على أن يتم طرحه قريباً في دور العرض، حيث تجسد غنوة خلال الأحداث دور البطولة النسائية الرئيسية في مواجهة ثلاثة من أبرز أبطال العمل من الرجال، ليكون العمل محطة فارقة في مسيرتها.

فيلم شلة ثانوي

فيلم "شلة ثانوي" من بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب، وفتحي عبدالوهاب، غنوة محمود، بجانب نخبة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف لإثراء الأحداث، وهو من تأليف عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، فيما يتولى الإنتاج صفوت غطاس ومحمد فوزي. وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي يجمع بين المواقف الطريفة والمغامرات المشوقة،

ورغم أن الفيلم يعد التجربة الأولى لغنوة محمود على شاشة السينما المصرية، فإنها ليست غريبة على الجمهور المصري، إذ سبق أن قدمت عدداً من الأدوار المميزة في الدراما المصرية. فقد كان ظهورها الأول من خلال مسلسل "شارع عبد العزيز 2" مع عمرو سعد، ثم توالت أعمالها، منها مسلسل "المغني" مع الكينج محمد منير، و"لعنة كارما" مع هيفاء وهبي.

كما شاركت غنوة محمود في مسلسلات "الدولي"إلى جانب باسم سمرة ورانيا يوسف، و"البيت الكبير" مع لوسي وسوسن بدر، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة" مع النجمتين الكبيرتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، وكذلك ظهورها اللافت في مسلسل "إكس لانس" مع الفنان محمد سعد، إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى التي عززت من حضورها الفني في مصر.

أما على مستوى الدراما اللبنانية والعربية، فقد استطاعت غنوة أن تحقق مكانة مميزة، من خلال مشاركاتها في مجموعة من المسلسلات البارزة التي لاقت نجاحاً جماهيرياً واسعاً. من أبرزها مسلسل "وأخيراً" مع نادين نجيم وقصي خولي، و"بيوت من ورق" مع يوسف الخال وداليدا خليل، و"آخر الليل" مع محمد الأحمد وريتا حرب، إلى جانب مسلسل "كاراميل" مع ظافر العابدين وماجي بو غضن، فضلاً عن العديد من الأعمال الأخرى.