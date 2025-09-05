قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل الفرص الاستثمارية والصناعية خلال عام | صور

المناطق الصناعية
المناطق الصناعية
محمود زيدان

قال اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، إن المناطق الصناعية تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية بالمحافظة.

 وتابع: شهدت المحافظة خلال عام 2024/2025 إقبالًا استثماريًا غير مسبوق وفرص عمل مباشرة للشباب، موضحًا أن المنطقة الصناعية ببلطيم المقامة على مساحة 114 فدانًا وصلت نسبة الإشغال بها إلى 100%، وتضم 104 مصنع متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية والنسيجية والورقية ومواد البناء والشباك وأدوات الصيد، يعمل بها 2,476 عاملًا دائمًا و2,000 موسمي.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن المنطقة الصناعية بمطوبس، المقامة على مساحة 1,857 فدانًا، شهدت الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى على مساحة 160 فدانًا بنسبة إشغال بلغت 90% تقريبًا، وتضم 74 مصنعًا قائمًا يعمل بها 1,749 عاملًا دائمًا و1,500 موسمي، لافتًا إلى أن إجمالي عدد العاملين في المنطقتين بلغ نحو 4,225 عاملًا دائمًا و3,500 موسمي، ما أسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل واسعة لأبناء المحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه ولأول مرة في تاريخ المناطق الصناعية، وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على منح المستثمرين حق اختيار تملك الأراضي أو الانتفاع بها طبقًا لرغبتهم، بمنطقة مطوبس الصناعية، بما يحقق الاستقرار الأمثل للاستثمارات الصناعية، مع السماح بنقل الملكية وإصدار العقود النهائية للمصانع، وهو ما تم تطبيقه فعليًا في منطقة بلطيم الصناعية بعد إشهارها بالقرار رقم 147 لسنة 2025، كما تم فك قيود الارتفاع في منطقتي بلطيم ومطوبس الصناعية، لتصل إلى 18 مترًا في الأولى و36 مترًا في الثانية، بما يسهم في تحسين جودة الاستثمار.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة طرحت 6 فرص استثمارية جديدة في القطاع الصناعي بمنطقة مطوبس الصناعية، بالإضافة إلى 5 فرص متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، و5 فرص أخرى على الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وأوضح أن حزمة التسهيلات الاستثمارية تضمنت تبسيط الإجراءات، ونقل مسؤوليات الموافقات إلى محليات كفرالشيخ، بجانب تطوير البنية التحتية من توصيلات الغاز والكهرباء والمياه، ومنح حق الملكية الكاملة للأراضي بدلاً من التأجير، وهو ما عزز من مكانة المحافظة كوجهة جاذبة للاستثمار.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن نسب الإشغال المرتفعة بالمناطق الصناعية وتنوع الصناعات القائمة تعكس بيئة استثمارية قوية لا تحقق فقط نموًا كميًا في عدد المصانع، بل تطورًا نوعيًا في القاعدة الاقتصادية، ما يقلل من الاعتماد على قطاعات محدودة ويعزز مرونة الاقتصاد الحر وقدرته على مواجهة التحديات.

وأوضح أن المحافظة بدأت إنشاء منطقتين تجاريتين حديثتين على مساحة 20.5 فدان لجذب الاستثمارات ورفع جودة الخدمات، الأولى على مساحة 11 فدانًا أمام البوابة الرئيسية لجامعة كفرالشيخ، والثانية على مساحة 9.5 فدان بمنطقة سخا بمدينة كفرالشيخ، موضحًا أن الهدف من هذه المناطق هو تحويل منظومة التجارة التقليدية إلى سلاسل ومولات كبرى تتيح خدمات نوعية متقدمة للمواطنين، وأضاف أن هذه المشروعات ستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، وستسهم في رفع جودة الحياة، وتعزيز مكانة كفرالشيخ كمنطقة استثمارية جاذبة بفضل موقعها الاستراتيجي في قلب وشمال الدلتا، وتكامل بنيتها من طرق سريعة كمحاور تنمية ومناطق صناعية ومصادر للطاقة وموارد بشرية مدربة، ضمن أهداف الجمهورية الجديدة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الفرص الاستثمارية الفرص الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

لقاء الخميسي وزوجها

إطلالة رومانسية لـ لقاء الخميسي برفقة زوجها

الفنان القدير الراحل فكري عبد الحميد

ماذا قال فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام لـ صدي البلد قبل وفاته|فيديو

عرض فيلم فلسطين 36

بحضور ظافر العابدين.. عرض فيلم فلسطين 36 بمهرجان تورنتو السينمائي

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد