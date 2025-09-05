محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل الفرص الاستثمارية والصناعية خلال عام | صور

قال اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، إن المناطق الصناعية تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وتابع: شهدت المحافظة خلال عام 2024/2025 إقبالًا استثماريًا غير مسبوق وفرص عمل مباشرة للشباب، موضحًا أن المنطقة الصناعية ببلطيم المقامة على مساحة 114 فدانًا وصلت نسبة الإشغال بها إلى 100%، وتضم 104 مصنع متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية والنسيجية والورقية ومواد البناء والشباك وأدوات الصيد، يعمل بها 2,476 عاملًا دائمًا و2,000 موسمي.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن المنطقة الصناعية بمطوبس، المقامة على مساحة 1,857 فدانًا، شهدت الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى على مساحة 160 فدانًا بنسبة إشغال بلغت 90% تقريبًا، وتضم 74 مصنعًا قائمًا يعمل بها 1,749 عاملًا دائمًا و1,500 موسمي، لافتًا إلى أن إجمالي عدد العاملين في المنطقتين بلغ نحو 4,225 عاملًا دائمًا و3,500 موسمي، ما أسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل واسعة لأبناء المحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه ولأول مرة في تاريخ المناطق الصناعية، وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على منح المستثمرين حق اختيار تملك الأراضي أو الانتفاع بها طبقًا لرغبتهم، بمنطقة مطوبس الصناعية، بما يحقق الاستقرار الأمثل للاستثمارات الصناعية، مع السماح بنقل الملكية وإصدار العقود النهائية للمصانع، وهو ما تم تطبيقه فعليًا في منطقة بلطيم الصناعية بعد إشهارها بالقرار رقم 147 لسنة 2025، كما تم فك قيود الارتفاع في منطقتي بلطيم ومطوبس الصناعية، لتصل إلى 18 مترًا في الأولى و36 مترًا في الثانية، بما يسهم في تحسين جودة الاستثمار.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة طرحت 6 فرص استثمارية جديدة في القطاع الصناعي بمنطقة مطوبس الصناعية، بالإضافة إلى 5 فرص متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، و5 فرص أخرى على الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وأوضح أن حزمة التسهيلات الاستثمارية تضمنت تبسيط الإجراءات، ونقل مسؤوليات الموافقات إلى محليات كفرالشيخ، بجانب تطوير البنية التحتية من توصيلات الغاز والكهرباء والمياه، ومنح حق الملكية الكاملة للأراضي بدلاً من التأجير، وهو ما عزز من مكانة المحافظة كوجهة جاذبة للاستثمار.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن نسب الإشغال المرتفعة بالمناطق الصناعية وتنوع الصناعات القائمة تعكس بيئة استثمارية قوية لا تحقق فقط نموًا كميًا في عدد المصانع، بل تطورًا نوعيًا في القاعدة الاقتصادية، ما يقلل من الاعتماد على قطاعات محدودة ويعزز مرونة الاقتصاد الحر وقدرته على مواجهة التحديات.

وأوضح أن المحافظة بدأت إنشاء منطقتين تجاريتين حديثتين على مساحة 20.5 فدان لجذب الاستثمارات ورفع جودة الخدمات، الأولى على مساحة 11 فدانًا أمام البوابة الرئيسية لجامعة كفرالشيخ، والثانية على مساحة 9.5 فدان بمنطقة سخا بمدينة كفرالشيخ، موضحًا أن الهدف من هذه المناطق هو تحويل منظومة التجارة التقليدية إلى سلاسل ومولات كبرى تتيح خدمات نوعية متقدمة للمواطنين، وأضاف أن هذه المشروعات ستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، وستسهم في رفع جودة الحياة، وتعزيز مكانة كفرالشيخ كمنطقة استثمارية جاذبة بفضل موقعها الاستراتيجي في قلب وشمال الدلتا، وتكامل بنيتها من طرق سريعة كمحاور تنمية ومناطق صناعية ومصادر للطاقة وموارد بشرية مدربة، ضمن أهداف الجمهورية الجديدة.