أول تعليق من مدافع نيوكاسل بعد انضمام إيزاك اـ ليفربول

أكد دان بيرن، مدافع منتخب إنجلترا ونيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة، بأنه يتفهم طموح المهاجم ألكسندر إيزاك في الانتقال إلى ليفربول، ويتمنى له كل التوفيق، معترفًا في الوقت نفسه بإحباط جماهير نيوكاسل.



وشعرت جماهير نيوكاسل بمرارة يوم الاثنين بعد أن تعاقد ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي بريطاني، عقب خلاف إيزاك مع النادي.



وقال بيرن تصريحات عبر مؤتمر صحفي لمنتخب إنجلترا: "أنا سعيد بانتهاء الأمر، أردنا إغلاق سوق الانتقالات لتوضيح الأمور، لقد أمضيتُ وقتًا طويلًا في عالم كرة القدم لأُدرك أن مسيرة اللاعب قصيرة، ولديه أهداف يسعى لتحقيقها، أليكس صديقٌ مُخلص، والوضع صعبٌ لأنه يُريده أن يكون حاضرًا ومُساعدًا للفريق، لكنني أفهم أيضًا ما عليه فعله شخصيًا".



تدهورت مكانة إيزاك بين مُشجعي نيوكاسل بسرعة بعد أن أوضح رغبته في الرحيل مع بداية فترة الانتقالات، فتم تجميده فعليًا، ولم يُشارك في أي مباراة تحضيرية أو افتتاحية لنيوكاسل في الدوري. وُدِّع استقبالًا باردًا من سانت جيمس بارك بعد تأكيد انتقاله إلى ليفربول.



وأضاف: "لا توجد عداوة بيننا كلاعبين، بصفتنا مُشجعين لنيوكاسل، نُولي اهتمامًا كبيرًا لنادينا ومدينتنا، ونُريد أن يكون هناك لاعبون يُريدون اللعب لنيوكاسل، لا نريدهم أن يعتقدوا أن هناك خيارًا آخر سوى اللعب في نيوكاسل، لذا أتفهم سبب إحباط مُشجعينا، لكنني ألعب منذ فترة كافية لأفهم ما يحدث، وأتمنى لأليكس كل التوفيق باستثناء مباراتنا ضد ليفربول، بالطبع".



كان بيرن - البالغ من العمر 33 عامًا - والذي ظهر لأول مرة مع إنجلترا في مارس، يتحدث في مؤتمر صحفي قبل مباراة السبت في تصفيات كأس العالم ضد أندورا.



بعد مساعدته نيوكاسل على إنهاء صيامه عن الألقاب المحلية الذي دام 70 عامًا بالفوز بكأس الرابطة الموسم الماضي والتأهل لدوري أبطال أوروبا، يشعر قلب الدفاع أن أفضل ما لديه لم يأتِ بعد.



واختتم: "أشعر أنني كلما تقدمت في العمر، ما زلت أتحسن، إنه موسم مثير الآن وقد بلغتُ 33 عامًا وحصلت على فرصة للعب في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، وإمكانية الانضمام إلى تشكيلة كأس العالم تحفزني على مواصلة بذل قصارى جهدي".