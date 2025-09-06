في أحسن منهم .. جمال عبد الحميد يطالب برحيل الحضري وأحمد حسن عن المنتخب

طالب جمال عبدالحميد، نجم الكرة المصرية السابق، برحيل أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، وعصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب، بعد أزمتهما الأخيرة مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الأول.

كان عصام الحضري قد نشر مقطع فيديو مع أحمد حسن، وصفه بـ العميد الأصلي، ما جعل البعض يعتبر الأمر فيه إشارة إلى حسام حسن، مدرب المنتخب الأول.

وقال جمال عبدالحميد؛ في تصريحات لبرنامج “اللعيب”، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الموضوع لازم يبقى في عقاب، احنا مبنعاقبش حد، احنا بنحتوي بس".

وأضاف: "تويتة عصام الحضري، بقالها 4 أيام، ومفيش عقاب، فين العقاب الرادع عشان يسكتوا".

وتابع: “هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة معجبنيش، في البيان بتاعه، إنت رئيس اتحاد الكرة، مفروض كلهم يطلعوا بره المنتخب ويتم توقيع عقوبات عليهم”

وأتم: “في أحسن منهم مليون مرة، وليه يشتغلوا بدون أجر، هما كده فارضين نفسهم على المنتخب”.