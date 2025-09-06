قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر عبر التاريخ ..شاهد
خالد طلعت يهاجم حسام حسن بسبب تشكيل المنتخب الوطني.. ماذا قال؟
وداعا لإعادة الترجمة.. جوجل تكسر حدود اللغة بميزة جديدة في Circle to Search
هل ولد رسول الله وتوفي في نفس اليوم؟.. انتبه لـ3 أسرار
خبر سار لـ الطلاب .. اشتراكات مترو الخط الثالث متاحة اليوم
اللي مش قد الخلفة مايخلفش .. شريف مدكور يعلق علي قرار الصحة بشأن القيصرية
ترامب: مفاوضات عميقة جدًا مع حماس وضغط هائل لتبادل الأسرى
المركب هتغرق.. ميدو يحذر من 3 لاعبين في التشكيل الأساسي لحسام حسن
في أحسن منهم .. جمال عبد الحميد يطالب برحيل الحضري وأحمد حسن عن المنتخب
الغندور ينتقد حسام حسن بسبب تجاهل نجم الدوري الفرنسي فى منتخب مصر
سيئ وضعيف.. خالد الغندور ينتقد أداء منتخب مصر أمام إثيوبيا
زيلينسكي يدعو بوتين لزيارة كييف
رياضة

سيئ وضعيف.. خالد الغندور ينتقد أداء منتخب مصر أمام إثيوبيا

يمنى عبد الظاهر

انتقد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أداء منتخب مصر خلال مباراة إثيوبيا، في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على إثيوبيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال خالد الغندور في تصريحات خلال فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أداء فيه دلع وضعيف أمام فريق ضعيف، ولكن كلنا سعداء بالفوز وعودة الفارق بيننا وبين بوركينا فاسو إلى 5 نقاط".

أضاف: "تكسب إثيوبيا على أرضك ووسط جماهيرك بضربتين جزاء، منهم هجمة ومنهم كرة عشوائية".

وتابع: "للأسف أداء سيئ وضعيف، أنت منتخب مصر ولازم المباريات دي تكون استعدادية لأمم أفريقيا، لما تيجي تلعب أمام فرق كبيرة، لكن أنت كنت بتلعب قدام فريق أقل من العادي ومستوى رابع في الكرة الأفريقية، وأنت مش عارف تجيب هدف من كرة متحركة".

وأكمل: "مفهمتش مصطفى محمد كان قاعد على الدكة ليه؟ وأي السبب، وأي اللي الكابتن حسام حسن كان شايفه، وهل هو كان شايف إن مصطفى محمد أقل من أسامة فيصل؟!".

وأتم: “البنك الأهلي بيقدم أداء متراجع لدرجة إنهم غيروا المدرب طارق مصطفى، ولكن أنا مش عايز أكون قاسي في نقدي ولكن عاوز منتخب بلدنا يكون له شنة ورنة، وتحس بأداؤه وفرض شخصيته ولكن النهاردة أداء متراجع وأقل من العادي وربنا يستر من مباراة بوركينا فاسو، لأنها بتنافس على الصعود برده لكأس العالم”.

