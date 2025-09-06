سيئ وضعيف.. خالد الغندور ينتقد أداء منتخب مصر أمام إثيوبيا

انتقد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أداء منتخب مصر خلال مباراة إثيوبيا، في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على إثيوبيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال خالد الغندور في تصريحات خلال فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أداء فيه دلع وضعيف أمام فريق ضعيف، ولكن كلنا سعداء بالفوز وعودة الفارق بيننا وبين بوركينا فاسو إلى 5 نقاط".

أضاف: "تكسب إثيوبيا على أرضك ووسط جماهيرك بضربتين جزاء، منهم هجمة ومنهم كرة عشوائية".

وتابع: "للأسف أداء سيئ وضعيف، أنت منتخب مصر ولازم المباريات دي تكون استعدادية لأمم أفريقيا، لما تيجي تلعب أمام فرق كبيرة، لكن أنت كنت بتلعب قدام فريق أقل من العادي ومستوى رابع في الكرة الأفريقية، وأنت مش عارف تجيب هدف من كرة متحركة".

وأكمل: "مفهمتش مصطفى محمد كان قاعد على الدكة ليه؟ وأي السبب، وأي اللي الكابتن حسام حسن كان شايفه، وهل هو كان شايف إن مصطفى محمد أقل من أسامة فيصل؟!".

وأتم: “البنك الأهلي بيقدم أداء متراجع لدرجة إنهم غيروا المدرب طارق مصطفى، ولكن أنا مش عايز أكون قاسي في نقدي ولكن عاوز منتخب بلدنا يكون له شنة ورنة، وتحس بأداؤه وفرض شخصيته ولكن النهاردة أداء متراجع وأقل من العادي وربنا يستر من مباراة بوركينا فاسو، لأنها بتنافس على الصعود برده لكأس العالم”.