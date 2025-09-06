الغندور ينتقد حسام حسن بسبب تجاهل نجم الدوري الفرنسي فى منتخب مصر

وجه خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، انتقادًا حادًا لـ حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، بسبب البدء بـ أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي في التشكيل الأساسي لـ الفراعنة وتجاهل مصطفى محمد نجم نانت الفرنسي خلال مواجهة إثيوبيا، في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الإثيوبي بثنائية دون رد في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب القاهرة الدولي في الجولة السابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال خالد الغندور في تصريحات خلال فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "يعني إيه النجم مصطفي محمد لاعب نانت والدوري الفرنسي ولسه جايب هدف في أوكسير وبيلعب في ليفيل أعلى بكثير من الدوري المصري ويقعد احتياطي لـ أسامة فيصل".

وأضاف: "مفهمتش مصطفى محمد كان قاعد على الدكة ليه؟ وأي السبب، وأي اللي الكابتن حسام حسن كان شايفه، وهل هو كان شايف إن مصطفى محمد أقل من أسامة فيصل؟!".

وأضاف: “فريق البنك الأهلي بيقدم أداء متراجع لدرجة إنهم غيروا المدرب طارق مصطفى، ولكن أنا مش عايز أكون قاسي في نقدي ولكن عاوز منتخب بلدنا يكون له شنة ورنة، وتحس بأداءه وفرض شخصيته ولكن النهاردة أداء متراجع وأقل من العادي وربنا يستر من مباراة بوركينا فاسو، لأنها بتنافس على الصعود برده لكأس العالم”.