عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بأقل من 400 ألف جنيه.. اركب عربية أوتوماتيك كاملة التجهيزات
الزمالك يتخذ قرارا حاسما قبل مواجهة المصري في الدوري
قبل مواجهة المصري.. ملف التجديدات يسيطر على مجلس الزمالك
حمزة الأسد أول مصري مديرا لـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في نيجيريا
وول ستريت تتراجع بسبب خسائر أسهم شركات التكنولوجيا

تراجع مؤشر "إس أند بي 500" عن مستواه القياسي الذي حققه يوم الخميس، حيث أسهمت خسائر أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، على رأسها "إنفيديا"، في تراجع المؤشر، ما كبح الزيادة التي شهدتها شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات بعد ارتفاع سجلته شركة  "برودكوم".

انخفض مؤشر "S&P 500" بنسبة 0.3% بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له سابقاً خلال الجلسة. في المقابل، ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.1%. وانخفض مؤشر مجموعة الشركات السبع الكبرى بنسبة 0.3%.

بلغ مؤشر "Cboe VIX" حوالي 15 نقطة، وانخفضت عائدات سندات الخزانة إلى 4.07% بعد صدور بيانات أقل إيجابية من المتوقع في سوق العمل.

انخفض سهم "إنفيديا"، أكبر شركة في العالم، بنسبة 2.70%، وذلك بعد تقارير تُفيد بأن الشركة تساعد شركة "أوبن إيه أي" في تصميم وإنتاج رقاقة معالجة الذكاء الاصطناعي. كما انخفض سهم "AMD" بنسبة 6.6%، بينما تراجع سهم "مايكروسوفت" 2.6%.
بينما كانت "إنفيديا" السبب الرئيسي في تراجع مؤشر "إس أند بي 500"، فقد شهدت شركات أخرى، التي يعتمد أداؤها على التقلبات الاقتصادية، أداءً ضعيفاً، حيث انخفضت أسهم قطاعي الطاقة والخدمات المالية بأكثر من 1.8%.

أدى صدور بيانات سوق العمل الأسبوع الماضي إلى تعزيز توقعات خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكنه زاد من عدم اليقين بشأن الوضع الاقتصادي.

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

ناصر ترك

ناصر ترك: شركات السياحة تنفذ برامج حج تأشيرة المجاملة

بعد الانخفاض .. سعر الذهب عيار 21 الآن السبت 6 سبتمبر 2025

«نزل 15 جنيها» .. سعر الذهب عيار 21 الآن السبت 6 سبتمبر 2025

جانب من الجولة

الصحة: مصر مستعدة لدعم الدول الأفريقية في القضاء على التهاب الكبد الفيروسي

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا: أضرار صحية خفية قد تهدد حياتك

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

