أعلن نادي الاتحاد، أمس، الجمعة، تعاقده رسميًا مع الجناح البرتغالي الشاب روجر فيرنانديز، قادمًا من نادي سبورتينج براجا البرتغالي، بعقد يمتد حتى موسم 2029–2030، في إطار تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة ضمن فئة "اللاعبين المواليد".

من هو روجر فيرنانديز لاعب اتحاد جدة الجديد

روجر فيرنانديز يبلغ من العمر 19 عامًا (مواليد 2005)، ويعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرتغالية، حيث يمثل حاليًا منتخب بلاده تحت 21 عامًا، ومن المنتظر أن ينضم إلى صفوف الاتحاد فور انتهاء مشاركته الدولية.

ويجيد فيرنانديز اللعب في مركز الجناح، ويعول عليه الاتحاد للمساهمة في تعزيز القوة الهجومية للفريق خلال الموسم الجديد، ضمن مساعي النادي للعودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

امتداد للصلة البرتغالية

وبانضمامه، أصبح فيرنانديز سادس لاعب برتغالي يرتدي قميص الاتحاد منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي في موسم 2008–2009.

وتعود أولى صفقات اللاعبين البرتغاليين في تاريخ الاتحاد إلى صيف 2010، حين تم التعاقد مع الثنائي باولو جورج ونونو أسيس.

وشهدت قائمة المحترفين البرتغاليين في الاتحاد مرور أسماء أخرى، من بينها:

أندريه أندريه (موسم 2021–2022) على سبيل الإعارة

جواو بيدرو "جوتا" (صيف 2023 – صيف 2024)

دانيلو بيريرا (صيف 2024 – مستمر)

ويُعد فيرنانديز ثاني لاعب برتغالي حاليًا في قائمة الفريق، إلى جانب المدافع دانيلو بيريرا.