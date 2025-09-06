30 ميدالية خلال يومين.. مصر تسيطر على البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس

واصل أبطال مصر في السباحة بالزعانف عروضهم القوية في البطولة العربية والأفريقية للمسافات القصيرة، والمقامة حاليًا في تونس خلال الفترة من 2 حتى 7 سبتمبر 2025، بعدما أضافوا 14 ميدالية جديدة إلى رصيدهم في اليوم الثاني من المنافسات.

وبهذا الإنجاز، رفع الفراعنة رصيدهم الإجمالي إلى 30 ميدالية متنوعة، بواقع 17 ذهبية و9 فضيات و4 برونزيات، ليؤكدوا صدارتهم المطلقة للبطولة بعد يومين فقط من انطلاقها.

شهدت منافسات اليوم الثاني تألقا لافتا لنجوم المنتخب المصري الذين حصدوا 8 ميداليات ذهبية ففي سباقات الرجال، توج طارق حسن السيد بذهبية 50 متر سباحة تحت الماء، فيما أحرز أحمد هشام صفوت ذهبية 200 متر زعانف مزدوجة، وأضاف سيف خالد سعد ذهبية 50 متر زعانف مزدوجة.

وعلى صعيد السيدات، فكانت الغلبة أيضا للمصريات، حيث نالت فريدة محمد فرج ذهبية 400 متر زعانف مزدوجة وذهبية 100 متر زعانف مزدوجة ، وتوجت مريم محمد حلمي بذهبية 100 متر مونو، بينما اقتنصت ندى مجدي أبو مسلم ذهبية 400 متر مونو.

وجاءت الذهبية الثامنة عبر سباقات التتابع المختلط 4×50 متر زعانف مزدوجة، حيث تألق الفريق المكون من أحمد هشام وسيف خالد ومريم حلمي وفريدة محمد ليحصد المركز الأول.

لم يكتف الفراعنة بالذهب، بل عززوا رصيدهم بـ 5 فضيات جاءت عن طريق فريدة محمد فرج في سباق 200 متر زعانف مزدوجة، وملك شريف التي أحرزت فضيتين في سباقي 100 متر و400 متر مونو، إلى جانب مهاب أيمن حلمي في سباق 200 متر مونو، وسيف الدين أيمن حسن في سباق 50 متر سباحة تحت الماء.

وجاءت البرونزيتان من خلال مريم محمد حلمي في سباق 100 متر زعانف مزدوجة، وحسن محمد عادل الدفراوي في سباق 200 متر مونو.

وتضم البعثة المصرية جهازا فنيا وإداريا بقيادة أشرف البكل رئيسا للبعثة، ويسري عبد الفتاح إداريا، وإسلام حمص مشرفا عاما على المنتخب، بجانب المدربين أحمد عبد الصمد وكريم الشرقاوي.

أما قائمة اللاعبين فتضم: ندا مجدي، ملك شريف، فريدة محمد، مريم حلمي، مريم جلال، سيف أيمن، سيف محمد، أحمد هشام، طارق حسن، مهاب إيهاب، حسن الدفراوي، يوسف السولية.

ومن جهة أخرى، وقع اختيار الاتحاد الدولي للسباحة بالزعانف على الحكم المصري أحمد موسى ليكون الحكم العام للبطولة، في اعتراف جديد بكفاءة التحكيم المصري على الساحة الدولية.



ويسعى المنتخب المصري لمواصلة سلسلة نتائجه التاريخية، إذ لم يغِب عن منصات التتويج في البطولات العربية والأفريقية منذ عام 1999، ليبقى المرشح الأول لحصد الألقاب وتعزيز مكانته كقوة عظمى في رياضة السباحة بالزعانف.