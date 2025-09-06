قوافل الأحوال المدنية تستخرج 7396 بطاقة رقم قومى للمواطنين

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم جميع الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من استخراج “بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة” بنطاق محافظات “القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنيا – أسيوط – الدقهلية – مطروح – البحيرة – المنوفية – شمال سيناء”، حيث أسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 7396 بطاقة رقم قومى، و33182 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتباراً من يوم 6/9/2025.



كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر أرقام القطاع المختصرة “15340” لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، “15341” لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء"، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين بأماكن تواجدهم.

وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 1047 بطاقة رقم قومى و259 مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، وإيفاد مأموريات لـ 55 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادى الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها إلى 211 مواطنا ومواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة استقبال كبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" بالمركز النموذجى لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى ل317 مواطنا ومواطنة من كبار السن وذى الهمم.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم جميع الخدمات الجماهيرية لهم.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لجميع القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها توفير حصول المواطنين راغبى استخراج الأوراق الثبوتية بسهولة ويسر.