نائب بالشيوخ: الحكومة أتمت 21 صفقة بقيمة إجمالية تصل لـ6 مليارات دولار

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن البورصة تعتبر أداة للتمويل والاستثمار، وبالتالي فإنها مرآة للاقتصاد الحقيقي.

وشدّد الجمل، على ضرورة تنشيط سوق المال وزيادة القيمة السوقية وارتفاع أحجام التداول، من خلال عدد من السياسات، وعلى رأسها تنشيط برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف الجمل في تصريحات صحفية له اليوم، إن الطروحات الحكومية تلعب دورًا مهمًا في تنشيط البورصة في مصر، حيث تعمل على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والزراعة والخدمات. كما تسهم الطروحات الحكومية أيضًا في تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات.

وأكد أن برنامج الطروحات يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي.

وكشف الجمل أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخرًا عن نجاح برنامج الطروحات في إتمام 21 صفقة ضمن 11 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات دولار.

وأشارت الحكومة إلى تعاقدها مع إحدى مؤسسات التمويل العالمية كمستشار لعملية الطروحات الحكومية، حيث تم بالفعل الشروع في الإجراءات الخاصة بطرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات.

وقال الجمل: إن البورصة المصرية أصبحت تتمتع بقدر من العمق، مما يساعد الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات، وأن جميع المعطيات المتعلقة بالاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية تسير بشكل إيجابي.

وأكد أن الحكومة حاليًا تعمل على إعادة هيكلة برنامج الطروحات بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية وسوق المال، من خلال إعادة ترتيب أولويات الشركات المستهدفة بالطرح وفقًا لجاذبيتها للمستثمرين ومدى جاهزيتها، إلى جانب تنويع آليات التخارج بين القيد في البورصة أو البيع لمستثمرين استراتيجيين.