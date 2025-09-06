قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: القمر الدموي يزين سماء مصر غدًا.. وخسوف كلي نادر يُشاهد بالعين المجردة
قرار عاجل من المحكمة بشأن الصحفيين في محاكمة سارة خليفة بقضية تصنيع المخدرات
العالم يترقب أطول خسوف قمري كلي في 2025.. متي سيحدث ؟
وزير الخارجية للعالم: معبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين من أرضهم
وكالة الأونروا: المجاعة أصبحت أمرا واقعا والجوع يضرب قطاع غزة
مصرع أستاذة جامعية وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا – قنا
الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لمن يحرم المرأة من ميراثها.. تفاصيل
منال عوض: بدء أعمال زراعة محور صلاح سالم الجديد
مسئول في حزب الله: تحرك الحكومة بشأن خطة الجيش «فرصة للعودة إلى الحكمة»
وزير الخارجية: أية محاولات تستهدف عمل الأونروا مرفوضة.. ومصر تدعم نشاط الوكالة فى رعاية اللاجئين الفلسطينيين
عبدالعاطي يحذر ويتكوف من خطورة العمليات العسكرية في غزة واستخدام التجويع كسلاح حرب
حلم المونديال.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026؟
أصل الحكاية

العالم يترقب أطول خسوف قمري كلي في 2025.. متي سيحدث ؟

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

يستعد سكان مختلف أنحاء العالم لمتابعة واحدة من أبرز الظواهر الفلكية النادرة هذا العام، حيث يشهد القمر خسوفا كليا يعرف بـ"القمر الدموي" في ليلة 7 سبتمبر 2025 الموافق 15 ربيع الأول 1447هـ.

ويعد هذا الحدث الأطول خلال العام، إذ تصل مدته إلى نحو 82 دقيقة، ما يمنحه أهمية خاصة بين محبي متابعة الظواهر الفلكية.

تفاصيل الخسوف الكلي للقمر

أوضح خبراء الفلك أن الخسوف سيكون مرئيا بوضوح في معظم دول العالم، بما في ذلك الوطن العربي والمملكة العربية السعودية، دون الحاجة إلى أجهزة متطورة، بينما ستقوم المراصد الفلكية بمتابعته عبر التلسكوبات الحديثة لرصد تفاصيله الدقيقة.

متي يحدث الخسوف الكلي للقمر؟

ويحدث الخسوف عندما يقع القمر في ظل الأرض، فيحجب كوكبنا ضوء الشمس المباشر عنه. 

إلا أن الأشعة الشمسية تنكسر عبر الغلاف الجوي للأرض، حيث يتم امتصاص الألوان الزرقاء وتوجيه الضوء الأحمر نحو سطح القمر، ما يجعله يظهر بلون أحمر داكن، وهو ما يُعرف بظاهرة "القمر الدموي".

ظاهرة كونية شاملة

بحسب التقديرات الفلكية، سيكون الخسوف الكلي للقمر مرئيا لنحو 7 مليارات شخص في مختلف القارات، ليصبح واحدا من أكثر الظواهر الكونية شمولا على مستوى العالم، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة دون عوائق بصرية.

أبرز ملامح الظاهرة

-مدة الخسوف الكلي 82 دقيقة.

-ذروة تغطية ظل الأرض لسطح القمر تصل إلى 136.2%، ما يمنح المشهد طابعا داكنا نادرا.

ويأتي الخسوف تزامنا مع أحداث فلكية أخرى في سبتمبر، بينها كسوف جزئي للشمس، ما يجعل الشهر حالفلا بالظواهر الكونية.

ويصف علماء الفلك هذه اللحظات بأنها فرصة للتأمل في عظمة الخالق، استنادا إلى الحديث النبوي الشريف: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة".

القمر القمر الدموي الخسوف الكلي للقمر خسوف القمر ظاهرة فلكية نادرة

