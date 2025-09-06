شفاء الأورمان تنظم تدريبا عمليا لطلاب كلية العلوم الصحية بجامعة جنوب الوادي

في إطار الدور المجتمعي والتعليمي الرائد لمؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر في صعيد مصر، استقبلت المستشفى طلاب قسم المعامل بكلية العلوم الصحية – جامعة جنوب الوادي، وذلك لتنفيذ برنامج تدريبي متكامل يهدف إلى رفع كفاءة الطلاب وإكسابهم خبرات عملية متقدمة داخل معامل المستشفى.

وشمل التدريب تعريف الطلاب بأحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في التحاليل الطبية والفحوصات المعملية الخاصة بمرضى الأورام، إلى جانب محاضرات عملية حول طرق سحب العينات وإجراءات الجودة وضمان سلامة النتائج، بما يواكب أحدث المعايير الطبية العالمية.

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن التعاون مع الجامعات المصرية يمثل أحد محاور رسالة المستشفى في خدمة المجتمع، حيث تحرص المؤسسة على فتح أبوابها أمام الطلاب والباحثين للاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتطورة المتوفرة داخلها، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة لخدمة المنظومة الصحية في مصر.

وأعرب طلاب كلية العلوم الصحية بجامعة جنوب الوادي عن سعادتهم بالمستوى المتميز للتدريب داخل معامل المستشفى، مؤكدين أن هذه التجربة أضافت لهم معرفة عملية قيّمة ستنعكس إيجابًا على مستقبلهم المهني.