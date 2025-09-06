نادي جريميو البرازيلي يعلن ضم نجم تشيلسي السابق

أعلن نادي جريميو البرازيلي، تعاقده رسميًا مع النجم المخضرم ويليان دا سيلفا في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة موسم واحد فقط، ليعود اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى الملاعب البرازيلية من بوابة أحد كبار الأندية.

وبدأ ويليان مسيرته الكروية مع نادي كورينثيانز في البرازيل، قبل أن ينتقل إلى أوروبا عبر بوابة شاختار دونيتسك الأوكراني، حيث تألق بشكل لافت، ثم خاض تجربة قصيرة في روسيا مع أنجي ماخاتشكالا.

وفي عام 2013، شهدت مسيرته نقطة تحول بارزة بانتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي، حيث أمضى سبع سنوات ناجحة، توّج خلالها بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب الدوري الأوروبي، إضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.

وفي صيف 2020، انتقل إلى آرسنال، ومنه عاد إلى كورينثيانز في 2021، قبل أن يعود مجددًا إلى الدوري الإنجليزي عبر نادي فولهام، حيث قدّم مستويات جيدة رغم تقدمه في العمر.

وعلى الصعيد الدولي، كان ويليان أحد الأسماء الثابتة في قائمة المنتخب البرازيلي لسنوات، وشارك في نهائيات كأس العالم 2014 و2018، وساهم في تتويج "السامبا" بلقب كوبا أمريكا 2019 على أرض البرازيل، كما سبق له الفوز بلقب بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا مع منتخب الشباب في عام 2007.

وبانضمامه إلى جريميو، يواصل ويليان مسيرته الطويلة والغنية بالخبرات، ويُتوقع أن يكون إضافة فنية كبيرة للفريق، سواء داخل الملعب أو خارجه.