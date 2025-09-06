خدمات طبية لـ52 ألفاً و825 بيتاً ضمن مبادرة رعاية بلا حدود لكبار السن وذوى الهمم

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية دور الفرق الطبية المتحركة المشاركة فى مبادرة " رعاية بلا حدود" لكبار السن وذوى الهمم بمديرية الشئون الصحية بالشرقية لتنفيذ52825 زيارة منزلية لتقديم الخدمة الطبية المجانية لكبار السن "فوق ٦٥ عاماً " وذوى الهمم بنطاق المحافظة وذلك خلال 49 أسبوع الماضيين ، أيام الجمع والعطلات الرسمية.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية قيام أطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بجميع أنحاء المحافظة، أمس الجمعة بتنفيذ 1679 زيارة منزلية منها 34 زيارة لذوي الهمم، ليصل عدد الزيارات المنزلية خلال أيام الجمع في 49 أسبوع إلى 52825 زيارة حتى الآن، بالقرى والنجوع لتوقيع الكشف الطبي العام على كبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار وكيل وزارة الصحة الي أن الفحوصات الطبية المنزلية تشمل "قياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، وأمراض القلب، والإعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة"، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، ويتم ذلك من خلال الفحص العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر، والفم والأسنان، بالإضافة لعمل تحاليل نسبة الهيموجلوبين ومستوى الدهون والكوليستيرول بالدم، ووظائف الكلى والسكر التراكمي، وكذلك إجراء فحص رسم القلب، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.