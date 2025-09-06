الفنان "مصري" يستعد لإطلاق أول تعاون غنائي يجمعه بـ مغني راب هولندي

كشف الفنان مصري عن مفاجأة فنية مثيرة خلال زيارته للقاهرة، حيث أعلن استعداده لإطلاق أول تعاون غنائي يجمعه بـ مغني راب هولندي كبير يُغني باللغة العربية لأول مرة، في خطوة تُعد نقلة جديدة في التبادل الثقافي بين العالمين الغربي والعربي.

التبادل الثقافي

وقال الفنان مصري خلال استضافته في برنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: "جيت مصر أصور كام حاجة، منهم حاجة جاية آخر الشهر ده مع واحد كبير في هولندا، بيغني بالعربي لأول مرة، حصل على الأغنية من مدير أعمالي، وعجبته جدًا".

وتابع: "هذا الرابر يقول أول مرة في حياتي أعمل شي بالعربي والناس في هولندا عمرهم ما سمعوني أتكلم بالعربي".

وأضاف أن العمل تم بتعاون مباشر داخل الاستوديو: "ساعدته في الكلام العربي، واشتغلنا على الأغنية سوا، كانت تجربة مُلفتة لأن الناس في هولندا مش متعودة تسمع كلمة عربية".

وأوضح أن المشروع الموسيقي هذا يأتي في إطار رؤيته الفنية التي تجمع ما بين الثقافة المصرية والثقافات الغربية والأفريقية، قائلًا: "أنا واحد من بره لكن أصلي مصري، أحب أجمع بين الثقافة المصرية والثقافات الغربية والأفرو، وهذه مجرد بداية، لأن الجيل الجديد بدأ يخلق تركيبات موسيقية جديدة بين هنا وهنا، والكلام بتاعي بسيط ويوصل لكل العرب".

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الكليب الخاص بهذا التعاون صور على ضفاف النيل على متن "فلوكة".