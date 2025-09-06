أول تعليق من مبابي بعد مُعادلة رقم هنري

أكد كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني، إن معادلة رقم مواطنه تييري هنري، برصيد 51 هدفًا، شرفًا له مشيرًا إلى أن تجاوز رقم أوليفيه جيرو لا يُشغل باله، إذ يُنصب تركيزه على الفوز بالألقاب مع الديوك.

وبهدفه في الدقيقة 82 ضد أوكرانيا، والذي صنعه زميله في ريال مدريد أوريليان تشواميني بعد هجمة مرتدة سريعة، رفع مبابي رصيده إلى 51 هدفًا دوليًا، متساويًا مع هنري في المركز الثاني في قائمة هدافي فرنسا التاريخيين، خلف جيرو (57 هدفًا).



وافتتحت فرنسا مشوارها في تصفيات كأس العالم بفوز ساحق 2-0 على أوكرانيا، إذ سجل مايكل أوليس مبكرًا قبل أن يحسم مبابي النتيجة في وقت متأخر على ملعب فروتسواف في بولندا.



وقال مبابي في تصريحات لقناة TF1: "تحية كبيرة لتيري هنري! لكنني الآن أريد تجاوزه! إنه لشرف لي أن أعادل لاعبًا مثل هنري".



وأضاف: "الجميع يعرف ما يعنيه لنا نحن الفرنسيين، وخاصةً للمهاجمين، إنه شخص مهد الطريق، وأنا أكنّ له الكثير من الاحترام والإعجاب، الوصول إلى هذا الإنجاز مبكرًا جدًا أمرٌ جنوني، لكنه يعجبني، أريد الاستمرار، والأهم من ذلك، الفوز بالمباريات والألقاب".



مبابي يسير بخطى ثابتة نحو تجاوز جيرو، الذي أنهى مسيرته الدولية بعد انتهاء بطولة أوروبا 2024، إذ خسرت فرنسا أمام إسبانيا، التي تُوجت باللقب لاحقًا، في نصف النهائي.



منذ ظهوره الأول مع فرنسا عام 2017، تمتع مبابي بمسيرة دولية متألقة، بما في ذلك الفوز بكأس العالم 2018 ولقب دوري الأمم الأوروبية 2020-2021.



واختتم قائد فرنسا: "الرقم القياسي يقترب، لكنني لا أفكر فيه، لا أعرف ما إذا كان ذلك لأنني أعتقد أنني أستطيع تحطيمه، أو لأنني أعتقد أن هناك أمورًا أكثر أهمية، لكن من الصحيح أن لقب الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي ليس بالأمر الهيّن".



وتستضيف فرنسا نظيرتها أيسلندا في المجموعة الرابعة على ملعب بارك دي برانس يوم الثلاثاء.