قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من مبابي بعد مُعادلة رقم هنري

مبابي
مبابي
القسم الرياضي

أكد كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني، إن معادلة رقم مواطنه تييري هنري، برصيد 51 هدفًا، شرفًا له مشيرًا إلى أن تجاوز رقم أوليفيه جيرو لا يُشغل باله، إذ يُنصب تركيزه على الفوز بالألقاب مع الديوك.
وبهدفه في الدقيقة 82 ضد أوكرانيا، والذي صنعه زميله في ريال مدريد أوريليان تشواميني بعد هجمة مرتدة سريعة، رفع مبابي رصيده إلى 51 هدفًا دوليًا، متساويًا مع هنري في المركز الثاني في قائمة هدافي فرنسا التاريخيين، خلف جيرو (57 هدفًا).


وافتتحت فرنسا مشوارها في تصفيات كأس العالم بفوز ساحق 2-0 على أوكرانيا، إذ سجل مايكل أوليس مبكرًا قبل أن يحسم مبابي النتيجة في وقت متأخر على ملعب فروتسواف في بولندا.


وقال مبابي في تصريحات لقناة TF1: "تحية كبيرة لتيري هنري! لكنني الآن أريد تجاوزه! إنه لشرف لي أن أعادل لاعبًا مثل هنري".


وأضاف: "الجميع يعرف ما يعنيه لنا نحن الفرنسيين، وخاصةً للمهاجمين، إنه شخص مهد الطريق، وأنا أكنّ له الكثير من الاحترام والإعجاب، الوصول إلى هذا الإنجاز مبكرًا جدًا أمرٌ جنوني، لكنه يعجبني، أريد الاستمرار، والأهم من ذلك، الفوز بالمباريات والألقاب".


مبابي يسير بخطى ثابتة نحو تجاوز جيرو، الذي أنهى مسيرته الدولية بعد انتهاء بطولة أوروبا 2024، إذ خسرت فرنسا أمام إسبانيا، التي تُوجت باللقب لاحقًا، في نصف النهائي.


منذ ظهوره الأول مع فرنسا عام 2017، تمتع مبابي بمسيرة دولية متألقة، بما في ذلك الفوز بكأس العالم 2018 ولقب دوري الأمم الأوروبية 2020-2021.


واختتم قائد فرنسا: "الرقم القياسي يقترب، لكنني لا أفكر فيه، لا أعرف ما إذا كان ذلك لأنني أعتقد أنني أستطيع تحطيمه، أو لأنني أعتقد أن هناك أمورًا أكثر أهمية، لكن من الصحيح أن لقب الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي ليس بالأمر الهيّن".


وتستضيف فرنسا نظيرتها أيسلندا في المجموعة الرابعة على ملعب بارك دي برانس يوم الثلاثاء.

مبابي فرنسا ريال مدريد تييري هنري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

محكمة

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة أحدهم

محكمة

تأجيل محاكمة عامل خردة تعدى على نجلته بطوخ لـ أكتوبر المقبل

محكمة

السجن 5 سنوات للمتهم بالتهديد بنشر صور مسيئة لخطيبته السابقة بطوخ

بالصور

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد