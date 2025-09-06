تصرف صلاح تجاه مرموش خلال مباراة منتخب مصر يشعل تفاعلاً.. ماذا حدث؟

أثار محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، حالة من الزخم والتفاعل بعد موقفه تجاه عمر مرموش، خلال مباراة المنتخب أمام إثيوبيا، على أرض استاد القاهرة الدولي، أمس الجمعة.

جدير بالذكر أن مباراة منتخبي مصر وإثيوبيا جاءت ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

نجح منتخب مصر في الفوز على إثيوبيا بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش، ليقترب الفراعنة خطوة من التأهل إلى كأس العالم 2026.

سجل محمد صلاح وعمر مرموش هدفىّ منتخب مصر فى الدقيقتين 40 و45 من عمر اللقاء من ركلتىّ جزاء.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الأول بمجموعته فى التصفيات الأفريقية، بينما يأتى بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 14 نقطة، ويلتقى المنتخبان الثلاثاء المقبل فى الجولة الثامنة وفى حالة فوز مصر تحسم بطاقة العبور رسميا للمونديال.

موعد مباراة مصر المقبلة

يلتقي المنتخب المصري نظيره بوركينا فاسو المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد "4 أغسطس" في العاصمة واجادوجو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويعود هذا الملعب لاستضافة المباريات الدولية بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي بوركينا فاسو ضد مصر ضمن أقوى 5 مواجهات تشهدها التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال شهر سبتمبر.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في هذه المباراة لحسم التأهل إلى مونديال كأس العالم 2026، بصرف النظر عن المباراة المقبلة أو النتائج الأخرى.

موقف صلاح ومرموش

في الدقيقة 40، تحصل منتخب "الفراعنة" على ركلة جزاء، ونفذها صلاح بنجاح، إذ وضع الكرة في الشباك. بعد مرور 5 دقائق، تحصل منتخب مصر على ركلة جزاء ثانية، بسبب وجود لمسة يد على لاعب المنافس.

في ذلك الوقت، أهدى محمد صلاح الركلة لزميله مرموش، إذ ترك له الكرة لكي يسددها، قبل أن يضيف لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الهدف الثاني.

وحول ما فعله صلاح مع عمر مرموش، قال مدرب منتخب "الفراعنة"، حسام حسن، عقب صافرة النهاية بفوز فريقه بنتيجة 0/2: "أتمنى أن يحرز محمد صلاح أو أي لاعب مليون هدف، وكنتُ أتمنى أن يسدد صلاح الضربة الثانية، حددت 3 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء، والقرار في الملعب يعود للاعبين، وشيء جيد من صلاح أن يترك الضربة الثانية لمرموش".

في سياق متصل، تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع تصرف صلاح، حيث علق أحدهم: "مرموش بيمر بفترة سيئة مع السيتي وفيه انتقادات، وصلاح بينافس على الهداف التاريخي لمنتخب مصر… المنتخب حصل على ركلة جزاء، وصلاح قرر يتركها لمرموش بالرغم ان صلاح هو المنفذ الأول، لكن علشان مرموش يكتسب ثقة بنفسه في التوقف الدولي".