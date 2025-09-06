قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة تدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين.. وخبير: ليس بجديد
وزير لبناني: لا خلاف على مبدأ حصر السلاح.. وحكومتنا ملتزمة بالمؤسسات الشرعية
توجيهات رئاسية عاجلة لـ وزير الصحة ..الإسكندرية وأطفال السكري الأبرز
أوضاع مأسوية جعلت الأطفال شيوخا.. ماذا تريد الإدارة الأمريكية من غزة؟
محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمعارض أهلًا مدارس بمختلف الأحياء والمراكز
تأجيل محاكمة سارة خليفة والمتهمين في قضية تصنيع المخدرات
تصرف صلاح تجاه مرموش خلال مباراة منتخب مصر يشعل تفاعلاً.. ماذا حدث؟
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه.. أخر موعد للتقديم
السفراء العرب والأجانب يؤازرون منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال
محمد عبد الغني: كارثة غزة الإنسانية تتطلب آلية دولية عاجلة لضمان الإغاثة
وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تصرف صلاح تجاه مرموش خلال مباراة منتخب مصر يشعل تفاعلاً.. ماذا حدث؟

صلاح ومرموش
صلاح ومرموش
أحمد أيمن

أثار محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، حالة من الزخم والتفاعل بعد موقفه تجاه عمر مرموش، خلال مباراة المنتخب أمام إثيوبيا، على أرض استاد القاهرة الدولي، أمس الجمعة.

جدير بالذكر أن مباراة منتخبي مصر وإثيوبيا جاءت ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا 

نجح منتخب مصر في الفوز على إثيوبيا بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش، ليقترب الفراعنة خطوة من التأهل إلى كأس العالم 2026.

سجل محمد صلاح وعمر مرموش هدفىّ منتخب مصر فى الدقيقتين 40 و45 من عمر اللقاء من ركلتىّ جزاء.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الأول بمجموعته فى التصفيات الأفريقية، بينما يأتى بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 14 نقطة، ويلتقى المنتخبان الثلاثاء المقبل فى الجولة الثامنة وفى حالة فوز مصر تحسم بطاقة العبور رسميا للمونديال.

موعد مباراة مصر المقبلة

يلتقي المنتخب المصري نظيره بوركينا فاسو المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد "4 أغسطس" في العاصمة واجادوجو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويعود هذا الملعب لاستضافة المباريات الدولية بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي بوركينا فاسو ضد مصر ضمن أقوى 5 مواجهات تشهدها التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال شهر سبتمبر.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في هذه المباراة لحسم التأهل إلى مونديال كأس العالم 2026، بصرف النظر عن المباراة المقبلة أو النتائج الأخرى.

موقف صلاح ومرموش

في الدقيقة 40، تحصل منتخب "الفراعنة" على ركلة جزاء، ونفذها صلاح بنجاح، إذ وضع الكرة في الشباك. بعد مرور 5 دقائق، تحصل منتخب مصر على ركلة جزاء ثانية، بسبب وجود لمسة يد على لاعب المنافس.

في ذلك الوقت، أهدى محمد صلاح الركلة لزميله مرموش، إذ ترك له الكرة لكي يسددها، قبل أن يضيف لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الهدف الثاني.

وحول ما فعله صلاح مع عمر مرموش، قال مدرب منتخب "الفراعنة"، حسام حسن، عقب صافرة النهاية بفوز فريقه بنتيجة 0/2: "أتمنى أن يحرز محمد صلاح أو أي لاعب مليون هدف، وكنتُ أتمنى أن يسدد صلاح الضربة الثانية، حددت 3 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء، والقرار في الملعب يعود للاعبين، وشيء جيد من صلاح أن يترك الضربة الثانية لمرموش".

في سياق متصل، تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع تصرف صلاح، حيث علق أحدهم: "مرموش بيمر بفترة سيئة مع السيتي وفيه انتقادات، وصلاح بينافس على الهداف التاريخي لمنتخب مصر… المنتخب حصل على ركلة جزاء، وصلاح قرر يتركها لمرموش بالرغم ان صلاح هو المنفذ الأول، لكن علشان مرموش يكتسب ثقة بنفسه في التوقف الدولي".

منتخب مصر مصر وإثيوبيا محمد صلاح عمر مرموش تصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

ترشيحاتنا

جدري القرود

جدري القرود لم يعد طارئًا عالميًا .. تفاصيل

نوبة قلبية

احذر.. 3 علامات يومية تشير للإصابة بنوبة قلبية

جثث التضحية

اكتشاف مقبرة غريبة عمرها 2300 عام لعشرات الجثث بأيدٍ مقيدة خلف الظهر

بالصور

شرف كبير ليا.. ياسر جلال يوجه رسالة لفريق مسلسله "للعداله وجه آخر"

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

رشاقة ملحوظة .. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

ضبط 16 طن أرز وأعلاف أسماك و25 صفيحة ألبان مجهولة المصدر في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

السبب وراء دخول دانا حمدان المستشفى

أزمة بسبب حقن الكولاجين.. دانا حمدان تكشف معاناتها ودخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

المزيد