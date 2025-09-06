المستشار القانوني للزمالك ينفي وصول خطاب رسمي من الإسكان بسحب أرض أكتوبر

نفى الدكتور كمال مصطفى شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، وصول خطاب رسمي من وزارة الإسكان بسحب أرض أكتوبر من النادي.

وكتب كمال مصطفى شعيب على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "بشأن ما أثير عن تلقي نادي الزمالك خطاب رسمي من وزارة الإسكان (قبل ثلاثة أيام) بسحب أرض النادي بأكتوبر، وبصفتي المستشار القانوني للنادى أوضح ما يلي:

١- لم يصل للنادي أي قرار بسحب الأرض سواء من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية أو جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

٢-كما سبق التأكيد - علي خلاف ماذكره البيان الأول للوزارة -الزمالك لم يخطر أو يتسلم أي إخطارات تفيد تأخره في تنفيذ المشروع أو إنتهاء مدة تنفيذ المشروع أو شروع الجهاز في إتخاذ إجراءات سحب الأرض.

٣- الزمالك هو من سعي بحثا عن حقيقة ومصير الخطاب الوارد ذكره في بيان الوزارة ، وحصلنا علي شهادة رسمية من الهيئة القومية للبريد المصرى تفيد أن الزمالك لم يخطر أو بتسلم هذا الخطاب حتي تاريخ 2025/9/1.

٤- الخطاب الذي تسلمه الزمالك رسميا بتاريخ 2025/9/2 خطاب قديم محرر بتاريخ 2025 / 6 / 4 صادر من جهاز حدائق اكتوبر ، وليس له أي أثر قانوني لعدم تسليمه ووصوله للنادي إلا بعد فوات أكثر من ثلاث أشهر.

5- هذا الخطاب القديم لم يتضمن قرارا بسحب الأرض ، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة ،وتم الرد عليه قانونا بموجب خطاب رسمي صادر من النادي مرفق به المستندات الدالة علي صحة موقف نادي الزمالك.