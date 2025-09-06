إصابة شخصين في تصادم سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز وأخرى ملاكي بأسيوط

أصيب شخصان، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز وسيارة ملاكي على الطريق الزراعي بقرية جحدم بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

تصادم سيارة محملة باسطوانات البوتاجاز واخرى ملاكي



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز اخرى ملاكي ووجود مصابين في موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أسيوط، برفقة سيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة. وبالمعاينة الأولية، تبين إصابة كل من:" رمضان.ت.ي "30 عامًا، و"منتصر بالله.م ع" 30 عامًا، نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.