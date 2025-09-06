قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة تدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين.. وخبير: ليس بجديد
وزير لبناني: لا خلاف على مبدأ حصر السلاح.. وحكومتنا ملتزمة بالمؤسسات الشرعية
توجيهات رئاسية عاجلة لـ وزير الصحة ..الإسكندرية وأطفال السكري الأبرز
أوضاع مأسوية جعلت الأطفال شيوخا.. ماذا تريد الإدارة الأمريكية من غزة؟
محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمعارض أهلًا مدارس بمختلف الأحياء والمراكز
تأجيل محاكمة سارة خليفة والمتهمين في قضية تصنيع المخدرات
تصرف صلاح تجاه مرموش خلال مباراة منتخب مصر يشعل تفاعلاً.. ماذا حدث؟
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه.. أخر موعد للتقديم
السفراء العرب والأجانب يؤازرون منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال
محمد عبد الغني: كارثة غزة الإنسانية تتطلب آلية دولية عاجلة لضمان الإغاثة
وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك
حوادث

إصابة شخصين في تصادم سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز وأخرى ملاكي بأسيوط

تصادم سيارتين بأسيوط
تصادم سيارتين بأسيوط
إيهاب عمر

أصيب شخصان،  اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز وسيارة ملاكي على الطريق الزراعي بقرية جحدم بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

تصادم سيارة محملة باسطوانات البوتاجاز واخرى ملاكي 
 

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل  محملة باسطوانات البوتاجاز  اخرى ملاكي ووجود مصابين في موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أسيوط، برفقة سيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة. وبالمعاينة الأولية، تبين إصابة كل من:" رمضان.ت.ي "30 عامًا، و"منتصر بالله.م ع" 30 عامًا، نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارة نقل اسطوانات البوتاجاز سيارة ملاكي أسيوط مركز منفلوط أمن أسيوط

