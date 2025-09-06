قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
محافظات

رفع المخلفات والإشغالات بجميع مراكز ومدن دمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

في إطار لجنة الإصلاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، تتواصل الجهود لرفع المخلفات والارتقاء بمستوي النظافة.

وقامت إدارة شئون البيئة وبمشاركة إدارتى المركبات والمتابعة  بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بدمياط ومديرية الشئون الصحية بتدشين حملات مكبرة لرفع المخلفات القمامة الموجودة بشارع البندر القديم، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، كما تم وضع الرمال بعد إزالة جميع أنواع المخلفات الموجودة بالمنطقة ، وعليه تمت أعمال التطهير للمنطقة بأكملها ،هذا إلي جانب أعمال المكافحة الأرضية للحد من القوارض وناقلات الأمراض بالمنطقة ذاتها،وجاء ذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين.

وفي ذات الصدد قامت إدارة المتابعة بالمرور على عدد من الأحياء والمراكز بدمياط،حيث تمت أعمال المتابعة على ميدان الشهابية مطلع الكوبرى العلوي إلي جانب طريق الترعة الشرقاوية بالسنانية بالإضافة إلى ترعة البلامون بحي رابع،ومنطقة المدارس وشارع الاستاد ونافع بحي أول كما إمتدت أعمال المتابعة لشارع الإنتاج الحربي.

كما تم في نفس السياق أعمال المرور والمتابعة علي الامتداد العمراني بشارع النخيل برأس البر.والجدير بالذكر أنه قد تم رفع جميع التجمعات اليوم بمركز و مدينة فارسكور حيث تم المرور علي قريتي أولاد خلف والغوابين ورفع مخلفات القمامة بهما.

كما تهيب محافظة دمياط السادة المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بوضع صناديق القمامة أمام المنشآت،  للحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها.

وفي حالة وجود أي شكوى متعلقة بتلك المنظومة يتم استقبالها من خلال الرابط التالي:
https://www.aitcnova.com/studentScreens/#/user-complaints?govID=83

دمياط محافظ دمياط الإصحاح البيئي المخلفات

