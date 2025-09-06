رفع المخلفات والإشغالات بجميع مراكز ومدن دمياط

في إطار لجنة الإصلاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، تتواصل الجهود لرفع المخلفات والارتقاء بمستوي النظافة.

وقامت إدارة شئون البيئة وبمشاركة إدارتى المركبات والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بدمياط ومديرية الشئون الصحية بتدشين حملات مكبرة لرفع المخلفات القمامة الموجودة بشارع البندر القديم، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، كما تم وضع الرمال بعد إزالة جميع أنواع المخلفات الموجودة بالمنطقة ، وعليه تمت أعمال التطهير للمنطقة بأكملها ،هذا إلي جانب أعمال المكافحة الأرضية للحد من القوارض وناقلات الأمراض بالمنطقة ذاتها،وجاء ذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين.

وفي ذات الصدد قامت إدارة المتابعة بالمرور على عدد من الأحياء والمراكز بدمياط،حيث تمت أعمال المتابعة على ميدان الشهابية مطلع الكوبرى العلوي إلي جانب طريق الترعة الشرقاوية بالسنانية بالإضافة إلى ترعة البلامون بحي رابع،ومنطقة المدارس وشارع الاستاد ونافع بحي أول كما إمتدت أعمال المتابعة لشارع الإنتاج الحربي.

كما تم في نفس السياق أعمال المرور والمتابعة علي الامتداد العمراني بشارع النخيل برأس البر.والجدير بالذكر أنه قد تم رفع جميع التجمعات اليوم بمركز و مدينة فارسكور حيث تم المرور علي قريتي أولاد خلف والغوابين ورفع مخلفات القمامة بهما.

كما تهيب محافظة دمياط السادة المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بوضع صناديق القمامة أمام المنشآت، للحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها.

وفي حالة وجود أي شكوى متعلقة بتلك المنظومة يتم استقبالها من خلال الرابط التالي:

https://www.aitcnova.com/studentScreens/#/user-complaints?govID=83