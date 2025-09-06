تشكيل منتخب إنجلترا أمام أندورا في تصفيات المونديال

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل الأسود الثلاثة، لمواجهة أندورا، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ريس جيمس، مارك جيهي، براون، لويس سكيلي.

خط الوسط : ديكلان رايس، جوردان هندرسون، نوني مادويكي، إيبيريشي إيزي.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، هاري كين.

ويتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة 11 بتصفيات كأس العالم 2026 برصيد 9 نقاط بعد 3 انتصارات خلال 3 مباريات، بينما يحتل منتخب أندورا المركز الخامس دون رصيد من النقاط.