سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
تشكيل منتخب إنجلترا أمام أندورا في تصفيات المونديال

القسم الرياضي

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل الأسود الثلاثة، لمواجهة أندورا، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ريس جيمس، مارك جيهي، براون، لويس سكيلي.

خط الوسط : ديكلان رايس، جوردان هندرسون، نوني مادويكي، إيبيريشي إيزي.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، هاري كين.

ويتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة 11 بتصفيات كأس العالم 2026 برصيد 9 نقاط بعد 3 انتصارات خلال 3 مباريات، بينما يحتل منتخب أندورا المركز الخامس دون رصيد من النقاط.

إنجلترا توماس توخيل أندورا كأس العالم 2026

