بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم سيارتين نقل بصحراوي سمالوط بالمنيا

لقى عاملين مصرعها فيما أصيب 3 آخرين، في حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل محملة بالبلوك الحجري بطريق الواحات بالقرب من مدخل سمالوط وأسفر عن مصرع شخصين.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والمعاينة تبين وفاة عمر.ا ،. ويوسف .ط ، فيما أصيب كل من: مصطفي.م، ومحمود.ط ومصطفي.ب.

أودعت الجثتين تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة المستشفي التخصصي ، والمصابين بقسم الاستقبال وتم إجراء االفحوصات الطبية اللازمة، حيث تنوعت اصابتهم من بين سحجات وكدمات وكسر وجروح بسيطة.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة نزيف بالمخ اثر اصطدام الرأس بجسم صلب ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وقد قررت النيابة العامة التصريح بالدفن وتسليم الجثامين لذويهم.

