أمين عام "منظمة الأمن الجماعي": مناوراتنا ببيلاروس تؤكد جاهزية القوات المشتركة لمواجهة التهديدات

أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إيمانجالي تاسماجامبيتوف أن التدريبات العسكرية التي أجرتها المنظمة في بيلاروس، أثبتت جاهزية عالية لقواتها الجماعية للتعامل مع التهديدات والتحديات.



وقال تاسماجامبيتوف - في كلمته خلال الحفل الختامي للتدريبات بميدان "لوسفيدو"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن المناورات أظهرت ارتفاع مستوى استعداد القوات الجماعية للمنظمة لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة للأمن الجماعي ولأمن الدول الأعضاء".



وأوضح أن الوحدات القيادية اكتسبت خبرة إضافية في تنظيم استخدام القوات الجماعية خلال عملية مشتركة في منطقة الأمن الجماعي بشرق أوروبا، مشيرا إلى أن عدد الأزمات الهجينة يتزايد في الوقت الراهن، وهو ما يستلزم مقاربات خاصة لحلها.



وأضاف: أن "تصاعد احتمالات النزاع في عدد من المناطق المجاورة لمجال مسؤولية المنظمة دفع قادة الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات لتعزيز آليات الأمن العسكري الجماعي".



وبحسب تاسماجامبيتوف، شارك في التدريبات أكثر من ألفي عسكري، إلى جانب وحدات خاصة، كما تم استخدام نحو 450 قطعة من الأسلحة والمعدات.



ونوه إلى أن القادة وأركان العمليات أظهروا مهارات عملية عالية في إدارة القوات، فيما برهنت الوحدات الوطنية على مستوى عالٍ من التفاهم والتنسيق ومهارات قتالية متقدمة، مؤكداً تنفيذ جميع المهام التدريبية والقيادية بنجاح.

