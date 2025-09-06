خبير عسكري: لن يجرؤ أحد على الاقتراب من حدودنا.. ومصر قادرة على حماية أمنها

أكد اللواء أسامة كبير المستشار بكلية القادرة والأركان المصرية، أن مصر تتخذ إجراءات لحماية حدود الدولة المصرية من أي محاولة اختراق .

وقال أسامة كبير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :هناك ترتيبات وإجراءات مناسبة لتأمين الحدود الشرقية لمصر".

وتابع:" مصر قادرة على حماية حدودها الاستراتيجية ويجب ان يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف العدوان الإسرائيلي".

وأكمل كبير:" لن يجرؤ أحد أن يقترب من الحدود المصرية، مضيفا:" نتنياهو مجرم وعلى المجتمع الدولي ان يتحرك لمحاسبته".