محافظات

"التوعية بحقوق المرأة فى التشريعات المصرية".. ندوة توعوية بحقوق بنها

جانب من الندوة
إبراهيم الهواري

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق جامعة بنها ندوة توعوية بعنوان "التوعية بحقوق المرأة فى التشريعات المصرية " .

وذلك برعاية الدكتور ناصر  الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى إطار حرص الجامعة على خلق بيئة تعليمية آمنة قائمة على الإحترام والمساواة.


جاء ذلك  بحضور الدكتور محمد منصور حمزة القائم بعمل عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد المعداوى وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نيفين عبد الصبور مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

وقالت الدكتورة نيفين عبدالصبور، أن الندوة حاضر فيها الدكتورة نهال جودة منسق الوحدة  بكلية الحقوق، وتمت بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز  أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتناولت عدداً من المحاور المهمة، من بينها أشكال العنف المختلفة ، وحقوق المرأة التى كفلها الدستور والقوانين المصرية ، والدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية فى الوقاية من العنف والتصدي له من خلال التثقيف والدعم النفسى والاجتماعي.


وأضافت الدكتورة  نيفين عبدالصبور، أن الوحدة تقوم بدور فاعل ومحورى، انطلاقاً من إيمانها بأن الهدف الأساسي هو تحقيق بيئة جامعية آمنة وداعمة لكل امرأة وفتاة، خالية من جميع أشكال العنف والتمييز، موضحة أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال توعية الجنسين بالحقوق والواجبات ، وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل داخل المجتمع الجامعى.

وأوضحت أن الالتزام بمناهضة العنف لا ينبغى أن يقتصر على الالتزام بالقوانين والتشريعات فقط ، بل يجب أن يكون التزاماً نابعاً من وعى حقيقى وإيمان مجتمعى بحجم الأضرار النفسية والاجتماعية التى يخلفها العنف على أطرافه كافة، وعلى المجتمع ككل، مؤكدة أن بناء الوعى هو الأساس الحقيقي للتغيير  المستدام.


من ناحية أخرى، شهدت الندوة تفاعلاً ملحوظاً من الطلاب والطالبات، الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بموضوعها ، وشاركوا بآرائهم وتساؤلاتهم، بما يعكس تنامي الوعي بأهمية مناقشة قضايا العنف وضرورة تكاتف الجميع لبناء مجتمع آمن قائم على الوعي والمسؤولية المشتركة .

