اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن هذه القرى بالمحمودية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، في محافظة البحيرة، برئاسة اللواء وائل حمزة، رئيس الوحدة المحلية، بأنه ورد للوحدة المحلية إشارة من هندسة كهرباء المحمودية برئاسة المهندس عماد أبو عسل، مدير الهندسة، فصل التيار الكهربائي صباح اليوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر، عن عدة قرى لمدة 5 ساعات.

ومن المقرر فصل مغذي تحسين ديروط، وفصل الكهرباء عن محولات ديروط، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، وذلك لاستكمال تغذية باقي محولات ديروط من المغذي الجديد تحسين ديروط.

والأماكن المتأثرة هي:- محولات كوبري شاهين، وديروط البركة، وديروط مجلس القرية، وديروط الجمعية، وديروط المقابر، وديروط البحر، وديروط العكازي، وديروط تدعيم الجمعية، ورش ديروط، وصرف ديروط.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية قاطني هذه القري باتخاذ كافة التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى اليوم لمدة 5 ساعات.