ماذا لو تجاوزت إسرائيل الخط الأحمر المصري بشأن التهجير؟.. رد قوي من خبير عسكري

أكد اللواء أ.ح أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان المصرية، أن مصر هي الأساس في مفاوضات الهدنة ومعها الشريك القطري والولايات المتحدة الأمريكية.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام واتفاقيات المعابر.



ولفت إلى أنه حال اجتياز الخط الأحمر الذي وضعته مصر بشأن التهجير، سيتم تأديب من يفعل ذلك.



وأوضح أن نتنياهو يريد الإجهاز على الأسرى والقضاء عليهم لكن بيد حماس حتى يتحقق له نجاحان أسودان الأول التخلص من البرغوث الذي تسبب له في التهاب في جسده وهو الأسرى وأسرهم الذين يضغطون عليهم، والثاني يكون التخلص من الأسرى ذريعة لاستكمال الحرب على غزة واشتعال المنطقة ولا تخرج حكومته من الدائرة.



وواصل اللواء أ.ح أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان المصرية، أنه لو نفذ نتنياهو الاجتياح الكامل لغزة سيكون الأسرى في خبر كان، وهنا تخلص حماس على الأسرى وحينها يكون تخلص من بعبع الأسرى وأسرهم.



واختتم أن نتنياهو لا يستطيع تنفيذ مخطط التهجير بدون القوات البرية والتي تعيش حالة لا يرثى لها وتواجه مشكلة في الاحتياط والصيانة في الوقت الذي لا تزال المقاومة قوية على الأرض، ولذلك نتنياهو في حالة ارتباك حاليًا.