محافظ كفرالشيخ: المبادرات العملاقة في الصحة مظلة أمان اجتماعي

أكد محافظ كفر الشيخ اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي أن جهود الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير القطاع الصحي ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، تؤكد أن صحة المواطن تأتي دائمًا في مقدمة الأولويات الوطنية.

وأعرب محافظ كفر الشيخ - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن شكر وتقدير أهالي المحافظة للرئيس السيسي على المبادرات الصحية العملاقة، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل التي تمثل مظلة أمان اجتماعي لكل المصريين.

وأوضح أن المحافظة حققت جاهزية عالية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة اعتباراً من بداية العام المالي (2025 - 2026) من خلال 17 مستشفى و207 مراكز طبية ووحدة صحية موزعة جغرافيًا لضمان الخدمة المتكاملة في جميع أنحاء المحافظة، منوها بالانتهاء من تطوير مستشفيات (برج البرلس، وبيلا، وسيدي غازي، وقلين وبلطيم)، إلى جانب إنشاء مستشفيات جديدة في (الحامول، والرياض، ومطوبس، سيدي سالم)، فضلا عن 4 مستشفيات جديدة مزمع إنشاؤها ضمن المنظومة في دسوق، والحامول، وسيدي سالم، وكفر الشيخ العام الجديد (غرب المدينة) لضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية.

وشدد على أن المحافظة تولي أهمية خاصة لتحقيق العدالة الصحية من خلال توزيع المنشآت بشكل عادل يراعي الكثافات السكانية واحتياجات القرى الأكثر احتياجا، وتيسير حصول المواطنين على خدمات صحية متقدمة بما يرفع العبء عن الأسر، ويعزز العدالة الاجتماعية.

ولفت إلى انتهاء المحافظة من تدريب عدد كبير من الكوادر الطبية والإدارية وفقًا لأحدث بروتوكولات الجودة العالمية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالإضافة إلى اعتماد 9 مستشفيات و7 وحدات طب أسرة، فيما يجري اعتماد المزيد.

وأضاف: أنه يتم حالياً الانتهاء من تجهيز البنية الرقمية والربط الشبكي بالتنسيق مع الوزارات المختصة وهيئة التأمين الصحي الشامل، لضمان توفير بيانات دقيقة وسريعة تربط بين المواطنين ومقدمي الخدمة من خلال سجل طبي موحد وتكامل إلكترونين مشيرا إلى أن المحافظة تلعب دورًا محوريًا في التنسيق الميداني والتنفيذي بين جميع الجهات، وتوفير الدعم الإداري واللوجيستي، فضلاً عن تشكيل وحدة خاصة لمتابعة شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها.

وبين محافظ كفر الشيخ أن الاستثمار الاستباقي في البنية التحتية الصحية والبشرية يمكّن المحافظة من الانتقال بشكل جيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويضمن تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقليل الأعباء المالية على المواطنين، معرباً عن تطلعه إلى أن تصبح المحافظة نموذجًا يحتذى به في الجودة والاستدامة من خلال التوسع في التخصصات الدقيقة والشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الوعي المجتمعي، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في بناء مجتمع ريادي فى المجالات كافة.

