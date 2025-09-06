قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي و"صوت هند رجب" يحصد جائزة الأسد الفضي
شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال غزة وخان يونس
وزير الطيران المدني: تطور نوعي فى أسطول مصر للطيران
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو في البرازيل| صور
تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ
مؤشرات أسعار الحج السياحي 1447هـ ورسوم جدية الحجز
إعلام عبري: الإمارات تهدد بالانسحاب من اتفاقيات إبراهيم إذا مضت إسرائيل في ضم الضفة الغربية
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد البوصيري|صور
تحديد جلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم في دعوى تعويض ضد أحمد صلاح حسني
Roblox.. جنة الأطفال الافتراضية أم فخ التهديدات الخفية؟
بشرى سارة لـ جمهور الأهلي قبل مباراة إنبي
مارك زوكربيرج يقاضي مارك زوكربيرج بسبب المعاناة.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد شمال إفريقيا ينظم يوما مفتوحا لمناقشة قضايا الكرة النسائية|صور

اتحاد شمال إفريقيا ينظم يوما مفتوحا لمناقشة قضايا الكرة النسائية
اتحاد شمال إفريقيا ينظم يوما مفتوحا لمناقشة قضايا الكرة النسائية
أ ش أ

نظم اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، اليوم /السبت/ بمدينة سوسة التونسية، يومًا مفتوحًا هدفه إثراء الخبرات وتبادل المعارف حول مختلف القضايا المتصلة بكرة القدم النسائية في مجالاتها الطبية والفنية والإعلامية وذلك في إطار مساعيه المستمرة لتطوير كرة القدم النسائية.
أقيم اليوم المفتوح على هامش دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للأندية النسائية وبحضور إيناس مظهر، عضو الاتحاد المصري للعبة والمكلف بملف الكرة النسائية.
وفي فضاء تفاعلي جمع الفرق الإدارية والطواقم الطبية والأجهزة الفنية للأندية والحكمات المشاركات، شكّل هذا اليوم المفتوح مناسبة حقيقية لتعزيز تبادل الخبرات وبناء جسور التعاون المشترك، بما يسهم في تعميق فهم خصوصيات كرة القدم النسائية في بلدان شمال إفريقيا، واستكشاف أفضل السبل لتطويرها.
ولدى افتتاحه لمنافسات اليوم المفتوح، تولى رضا كريم، الكاتب العام المساعد لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، الترحيب بكافة المشاركات مبرزا المكانة المهمة التي تحظى بها كرة القدم النسائية ضمن برامج وأنشطة الاتحاد، انطلاقًا من التزامه بتنفيذ توجيهات كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يمثّل فرصة لتعميق التشاور حول الآليات الكفيلة بالارتقاء بكرة القدم النسائية في المنطقة، وإثراء الرصيد المعرفي للكوادر النسائية في المجالات الفنية والطبية والإعلامية والتحكيمية، وفقًا للمعايير المعتمدة في كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، بما يعزز حضور المرأة في مواقع المسؤولية داخل الهياكل الإقليمية والقارية والدولية.
من جهتها، عبّرت ريم البجاوي، عضو مكتب الجامعة التونسية لكرة القدم "الاتحاد" وعضو اللجنة النسائية باتحاد شمال إفريقيا، عن ترحيبها بجميع المشاركات في فعاليات هذا اليوم المفتوح، مشددة على أن تنظيم هذه الفعالية يُعدّ دليلًا واضحًا على الإرادة المشتركة لمختلف الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل تطوير كرة القدم النسائية وتعزيز تموقعها على المستويين القاري والدولي.
كما أوضحت أن مشاركة نخبة من أبرز المحاضرين من منطقة شمال إفريقيا، ممن يمتلكون خبرة عميقة ومعرفة دقيقة بخصوصيات اللعبة في المنطقة، من شأنها أن تُسهم في تشخيص واقع كرة القدم النسائية، وطرح الحلول القادرة على الارتقاء بمستواها نحو أعلى درجات الأداء والاحتراف.
بدورها، أعربت حفصة لمصاف، المسؤولة عن قسم كرة القدم النسائية باتحاد شمال إفريقيا، عن عميق تقديرها للمجهودات التي بذلتها الجامعة التونسية لكرة القدم، من أجل توفير كافة مقومات النجاح لدورة اتحاد شمال أفريقيا ، إلى جانب مختلف الأنشطة المصاحبة لها، وعلى رأسها أشغال اليوم المفتوح.
تضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات القيمة التي قدمها فريق من المختصين، حيث قدّم منذر الشواشي المحاضر والخبير في مجال التنظيم الإعلامي في الملاعب لدى الفيفا والكاف محاضرة بعنوان "الإدارة الإعلامية للترويج لكرة القدم النسائية في المسابقات الدولية".. وركّز خلال مداخلته على أهمية الممارسات الإعلامية الجيدة وعلى سبل تعزيز الحضور الإعلامي للكرة النسائية في مختلف المسابقات.
وفي هذا الإطار، أوضح الشواشي أن كلًّا من الفيفا والكاف قد أقرّا مجموعة من اللوائح المنظمة للعمل الإعلامي خلال المباريات الدولية بما في ذلك مقابلات كرة القدم النسائية. وتهدف هذه اللوائح إلى ضمان تغطية إعلامية مهنية وشاملة من خلال تخصيص مناطق إعلامية محددة وتنظيم الإجراءات الإعلامية قبل وأثناء وبعد المباريات.
في حين قدّمت الدكتورة زكية برتاجي محاضرتين تمحورتا حول "الطب والنزاهة في كرة القدم النسائية" و"مكافحة المنشطات في كرة القدم النسائية"، حيث ركّزت في محاضرتها الأولى على الخصوصيات الفسيولوجية الأنثوية والوقاية من الإصابات والحفاظ على السلامة الجسدية للاعبات.
وبيّنت أن الاتحادات الرياضية الدولية تعتمد معايير دقيقة لتحديد أهلية المشاركة ضمن فئة الإناث وفي بعض الحالات المثيرة للجدل قد يُخضع الرياضيون لفحوصات طبية أو جينية للتأكد من جنسهم البيولوجي وهو ما يثير نقاشات واسعة تتعلّق بالخصوصية وحقوق الإنسان.
وأكدت على ضرورة مراعاة هذه الخصائص البيولوجية عند إعداد برامج التدريب والوقاية بهدف تقليل الإصابات الشائعة في صفوف اللاعبات وتعزيز النزاهة البدنية بما يسهم في تحسين الأداء الرياضي وضمان مسيرة رياضية أطول وأكثر أمانًا.
وتطرقت في محاضرتها الثانية، إلى مختلف أبعاد قضية مكافحة المنشطات في كرة القدم النسائية من حيث القوانين المعتمدة وطرق الكشف والمسؤوليات الأخلاقية والطبية مشددة على أهمية التوعية المستمرة ومراقبة تطبيق المعايير الدولية لضمان رياضة نظيفة وآمنة.
وقدّم يسري الغول محاضرة تناول فيها موضوع "المعارف والعادات الغذائية لدى لاعبي كرة القدم الأفارقة" حيث سلّط الضوء على أهمية التثقيف الغذائي في بناء المسيرة الرياضية، مشددًا على ضرورة تبني ممارسات صحية ومتوازنة تواكب متطلبات الأداء العالي.
وأوضح أن للعادات الغذائية السليمة دورًا محوريًا في صقل المواهب الكروية الإفريقية، كما تُسهم في تقديم صورة إيجابية عن اللاعب الإفريقي، مما يعزز من فرص بروزه على المستوى الدولي ويفتح أمامه آفاقًا أوسع للاحتراف والتألق. كما أكد على تكامل الجوانب الغذائية والإعلامية في إبراز النموذج الرياضي المتكامل.
وتمّ تقديم عرض مفصّل حول تجربتي نادي مسار المصري وفريق الجيش الملكي المغربي في مجال كرة القدم النسائية، إذ تم تسليط الضوء على أسلوب العمل الاحترافي الذي يتّبعه الناديان والإمكانات التي تم توفيرها من أجل تطوير الأداء وبناء فرق نسائية تنافسية.
وتطرّق العرض إلى الاستراتيجيات المعتمدة في كل من الناديين والتي مكّنت من تحقيق النجاح الرياضي وحصد الألقاب مع التأكيد على أهمية النهج الإداري والفني المدروس في بلوغ هذه النتائج.
 

اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم قضايا الكرة النسائية الكرة النسائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

ترشيحاتنا

سفير مصر بمونروفيا يبحث مع وزيرة الخارجية والصحة بليبيريا التعاون بين البلدين

سفير مصر بمونروفيا يبحث مع وزيرة الخارجية والصحة بليبيريا التعاون بين البلدين|صور

رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية يشيد بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الاستقرار والتنمية في بلاده

رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية يشيد بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الاستقرار والتنمية في بلاده

سفير مصر بالرباط ووزير النقل المغربي يشيدان بمتانة روابط الصداقة والأخوة بين البلدين

سفير مصر بالرباط ووزير النقل المغربي يشيدان بمتانة روابط الصداقة والأخوة بين البلدين

بالصور

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت

يمنع أمراضا خطيرة ويحسن الخصوبة .. ماذا يحدث عند تناول التمر يوميا

التمر
التمر
التمر

تأثيرات خطيرة لإدمان الوجبات السريعة.. فكيف تتخلص منها

كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟
كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟
كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟

دخل حالة الطوارئ وطلع تانى .. كيف تنتقل عدوى جدري القرود

جدرى القرود
جدرى القرود
جدرى القرود

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد