اتحاد شمال إفريقيا ينظم يوما مفتوحا لمناقشة قضايا الكرة النسائية|صور

نظم اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، اليوم /السبت/ بمدينة سوسة التونسية، يومًا مفتوحًا هدفه إثراء الخبرات وتبادل المعارف حول مختلف القضايا المتصلة بكرة القدم النسائية في مجالاتها الطبية والفنية والإعلامية وذلك في إطار مساعيه المستمرة لتطوير كرة القدم النسائية.

أقيم اليوم المفتوح على هامش دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للأندية النسائية وبحضور إيناس مظهر، عضو الاتحاد المصري للعبة والمكلف بملف الكرة النسائية.

وفي فضاء تفاعلي جمع الفرق الإدارية والطواقم الطبية والأجهزة الفنية للأندية والحكمات المشاركات، شكّل هذا اليوم المفتوح مناسبة حقيقية لتعزيز تبادل الخبرات وبناء جسور التعاون المشترك، بما يسهم في تعميق فهم خصوصيات كرة القدم النسائية في بلدان شمال إفريقيا، واستكشاف أفضل السبل لتطويرها.

ولدى افتتاحه لمنافسات اليوم المفتوح، تولى رضا كريم، الكاتب العام المساعد لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، الترحيب بكافة المشاركات مبرزا المكانة المهمة التي تحظى بها كرة القدم النسائية ضمن برامج وأنشطة الاتحاد، انطلاقًا من التزامه بتنفيذ توجيهات كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في هذا المجال.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يمثّل فرصة لتعميق التشاور حول الآليات الكفيلة بالارتقاء بكرة القدم النسائية في المنطقة، وإثراء الرصيد المعرفي للكوادر النسائية في المجالات الفنية والطبية والإعلامية والتحكيمية، وفقًا للمعايير المعتمدة في كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، بما يعزز حضور المرأة في مواقع المسؤولية داخل الهياكل الإقليمية والقارية والدولية.

من جهتها، عبّرت ريم البجاوي، عضو مكتب الجامعة التونسية لكرة القدم "الاتحاد" وعضو اللجنة النسائية باتحاد شمال إفريقيا، عن ترحيبها بجميع المشاركات في فعاليات هذا اليوم المفتوح، مشددة على أن تنظيم هذه الفعالية يُعدّ دليلًا واضحًا على الإرادة المشتركة لمختلف الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل تطوير كرة القدم النسائية وتعزيز تموقعها على المستويين القاري والدولي.

كما أوضحت أن مشاركة نخبة من أبرز المحاضرين من منطقة شمال إفريقيا، ممن يمتلكون خبرة عميقة ومعرفة دقيقة بخصوصيات اللعبة في المنطقة، من شأنها أن تُسهم في تشخيص واقع كرة القدم النسائية، وطرح الحلول القادرة على الارتقاء بمستواها نحو أعلى درجات الأداء والاحتراف.

بدورها، أعربت حفصة لمصاف، المسؤولة عن قسم كرة القدم النسائية باتحاد شمال إفريقيا، عن عميق تقديرها للمجهودات التي بذلتها الجامعة التونسية لكرة القدم، من أجل توفير كافة مقومات النجاح لدورة اتحاد شمال أفريقيا ، إلى جانب مختلف الأنشطة المصاحبة لها، وعلى رأسها أشغال اليوم المفتوح.

تضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات القيمة التي قدمها فريق من المختصين، حيث قدّم منذر الشواشي المحاضر والخبير في مجال التنظيم الإعلامي في الملاعب لدى الفيفا والكاف محاضرة بعنوان "الإدارة الإعلامية للترويج لكرة القدم النسائية في المسابقات الدولية".. وركّز خلال مداخلته على أهمية الممارسات الإعلامية الجيدة وعلى سبل تعزيز الحضور الإعلامي للكرة النسائية في مختلف المسابقات.

وفي هذا الإطار، أوضح الشواشي أن كلًّا من الفيفا والكاف قد أقرّا مجموعة من اللوائح المنظمة للعمل الإعلامي خلال المباريات الدولية بما في ذلك مقابلات كرة القدم النسائية. وتهدف هذه اللوائح إلى ضمان تغطية إعلامية مهنية وشاملة من خلال تخصيص مناطق إعلامية محددة وتنظيم الإجراءات الإعلامية قبل وأثناء وبعد المباريات.

في حين قدّمت الدكتورة زكية برتاجي محاضرتين تمحورتا حول "الطب والنزاهة في كرة القدم النسائية" و"مكافحة المنشطات في كرة القدم النسائية"، حيث ركّزت في محاضرتها الأولى على الخصوصيات الفسيولوجية الأنثوية والوقاية من الإصابات والحفاظ على السلامة الجسدية للاعبات.

وبيّنت أن الاتحادات الرياضية الدولية تعتمد معايير دقيقة لتحديد أهلية المشاركة ضمن فئة الإناث وفي بعض الحالات المثيرة للجدل قد يُخضع الرياضيون لفحوصات طبية أو جينية للتأكد من جنسهم البيولوجي وهو ما يثير نقاشات واسعة تتعلّق بالخصوصية وحقوق الإنسان.

وأكدت على ضرورة مراعاة هذه الخصائص البيولوجية عند إعداد برامج التدريب والوقاية بهدف تقليل الإصابات الشائعة في صفوف اللاعبات وتعزيز النزاهة البدنية بما يسهم في تحسين الأداء الرياضي وضمان مسيرة رياضية أطول وأكثر أمانًا.

وتطرقت في محاضرتها الثانية، إلى مختلف أبعاد قضية مكافحة المنشطات في كرة القدم النسائية من حيث القوانين المعتمدة وطرق الكشف والمسؤوليات الأخلاقية والطبية مشددة على أهمية التوعية المستمرة ومراقبة تطبيق المعايير الدولية لضمان رياضة نظيفة وآمنة.

وقدّم يسري الغول محاضرة تناول فيها موضوع "المعارف والعادات الغذائية لدى لاعبي كرة القدم الأفارقة" حيث سلّط الضوء على أهمية التثقيف الغذائي في بناء المسيرة الرياضية، مشددًا على ضرورة تبني ممارسات صحية ومتوازنة تواكب متطلبات الأداء العالي.

وأوضح أن للعادات الغذائية السليمة دورًا محوريًا في صقل المواهب الكروية الإفريقية، كما تُسهم في تقديم صورة إيجابية عن اللاعب الإفريقي، مما يعزز من فرص بروزه على المستوى الدولي ويفتح أمامه آفاقًا أوسع للاحتراف والتألق. كما أكد على تكامل الجوانب الغذائية والإعلامية في إبراز النموذج الرياضي المتكامل.

وتمّ تقديم عرض مفصّل حول تجربتي نادي مسار المصري وفريق الجيش الملكي المغربي في مجال كرة القدم النسائية، إذ تم تسليط الضوء على أسلوب العمل الاحترافي الذي يتّبعه الناديان والإمكانات التي تم توفيرها من أجل تطوير الأداء وبناء فرق نسائية تنافسية.

وتطرّق العرض إلى الاستراتيجيات المعتمدة في كل من الناديين والتي مكّنت من تحقيق النجاح الرياضي وحصد الألقاب مع التأكيد على أهمية النهج الإداري والفني المدروس في بلوغ هذه النتائج.

