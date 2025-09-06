متحف شرم الشيخ يحتفل برأس السنة القبطية

نظم متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم السبت، ورشة تعليمية تفاعلية للأطفال تحت عنوان "عيد النيروز"، في إطار الاحتفال برأس السنة القبطية.



وأشار بيان أصدره المتحف، إلى أن الورشة تضمنت تعريف الأطفال بأصل عيد النيروز وعلاقته بالتقويم المصري القديم، من خلال لعبة جماعية استعرض خلالها المشاركون الرموز المميزة لكل شهر من شهور السنة القبطية، إضافة إلى تنفيذ نشاط فني مبتكر تمثل في تلوين تصميم يبرز رموز دورة السنة.

ولفت البيان إلى أن الفعالية جاءت في أجواء مليئة بالبهجة بهدف تعزيز معرفة الأطفال بالتراث المصري القديم وأصول التقويم القبطي، إلى جانب غرس قيم التعاون والإبداع عبر أنشطة العمل الجماعي.

وأبدى الأطفال تفاعلاً وحماساً كبيرين خلال الورشة وأظهروا إبداعاً في التعبير عن فهمهم للعلاقة بين السنة القبطية والسنة المصرية القديمة بطريقة ممتعة وبسيطة.



