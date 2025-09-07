قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبلوماسي سابق يكشف دلالات العرض العسكري الصيني الأخير

كشف السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، عن دلالات العرض العسكري الصيني الأخير، خلال الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.


وقال "عمرو" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إن العرض العسكري الصيني حمل رسائل مباشرة للولايات المتحدة وتايوان، حيث استعرضت الصين صواريخ فائقة السرعة تصل إلى خمسة أضعاف سرعة الصوت وقادرة على المناورة أثناء الطيران. 

ونوه بأن العرض ضم دبابات يمكن نقلها جوًا، بالإضافة إلى تعزيز القدرات البحرية عبر إنتاج أكبر القطع البحرية في العالم إلى جانب الكشف عن درون بحري بطول 20 مترًا وطائرات بدون طيار مخصصة للعمليات العسكرية.

ومن ناحية أخرى أكد وزير الخارجية الأسبق، على أن مؤتمر شنغهاي الأخير قد يكون نقطة انطلاق نحو نظام عالمي جديد، سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، يعيد رسم موازين القوى بين الشرق والغرب.

