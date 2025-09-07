قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
تحرك عاجل من التعليم لمنح المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي
بقوة 4.9 ريختر.. البحوث الفلكية تسجل زلزالا شمال مرسي مطروح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أستاذ بالأزهر: صلاة الخسوف والكسوف دعاء للتوبة والعفو من الله

محمود محسن

أكد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن صلاة الخسوف أو الكسوف لها قدسية خاصة خاصة أن الله سبحانة وتعالى بنى الكون على أسس هامة بأن الشمس والقمر، لهم مكان وسطوع محدد، ولو تغيرت السنن يجعلنا نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.

وقال حسن القصبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و إسلام دياب”، أن الخسوف والكسوف، أية من آيات الله في الكون ولا يعدُّ وقوع أحدهما علامة على شيء كما لا يعد وقوع أحدهما مرتبطًا بوقوع حادث أو توقع مكروه في المستقبل؛ بل إن وقوعهما أحد أسباب اللجوء إلى الله تعالى.

وتابع أستاذ الحديث بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى صلاة الخسوف والكسوف عند حوثهماـ مؤكدا ان صلاة الخسوف نطلب العفو والتضرع لله تعالى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

