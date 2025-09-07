أستاذ بالأزهر: صلاة الخسوف والكسوف دعاء للتوبة والعفو من الله

أكد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن صلاة الخسوف أو الكسوف لها قدسية خاصة خاصة أن الله سبحانة وتعالى بنى الكون على أسس هامة بأن الشمس والقمر، لهم مكان وسطوع محدد، ولو تغيرت السنن يجعلنا نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.

وقال حسن القصبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و إسلام دياب”، أن الخسوف والكسوف، أية من آيات الله في الكون ولا يعدُّ وقوع أحدهما علامة على شيء كما لا يعد وقوع أحدهما مرتبطًا بوقوع حادث أو توقع مكروه في المستقبل؛ بل إن وقوعهما أحد أسباب اللجوء إلى الله تعالى.

وتابع أستاذ الحديث بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى صلاة الخسوف والكسوف عند حوثهماـ مؤكدا ان صلاة الخسوف نطلب العفو والتضرع لله تعالى