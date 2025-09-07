قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
من داخل الجيم.. هلا السعيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هلا السعيد
هلا السعيد
باسنتي ناجي

خطفت الفنانة هلا السعيد أنظار متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت هلا السعيد بإطلالة أنوثية، من داخل الجيم .

ورصدت عدسة صدى البلد صورًا للفنانة هلا السعيد خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، حيث تألقت بإطلالة شبابية جذابة من الجينز، وظهرت بشعر منسدل وماكياج خفيف أضفى على إطلالتها لمسة ناعمة وأنيقة.

عرض خاص وسط حضور فني مميز

وشهد العرض الخاص للفيلم حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، هلا السعيد، يوسف رأفت، تامر فرج وزوجته، إلى جانب نخبة من الفنانين والإعلاميين.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم غادة عبد الرازق.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

الأغنية الدعائية تتصدر التريند

من جهة أخرى، تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والمطربة الشعبية بوسي تصدُّر تريند "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق الأغنية الدعائية للفيلم، التي تجمعهما كثنائي ديو، وصفه الجمهور بأنه الأكثر انسجامًا وتكاملًا لصيف 2025.

أغنية فيلم "أحمد وأحمد" من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن إنتاج حمدي بدر (كرافت ميديا).

