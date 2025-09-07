"معلومات الوزراء" يختتم برنامج التدريب الصيفي بتأهيل 276 متدرب من 51 جامعة لسوق العمل

اختتم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فعاليات برنامج التدريب الصيفي العملي لعام 2025، والذي استمر على مدار شهر كامل، بمشاركة متميزة من الطلاب والخريجين من مختلف الجامعات المصرية.

وقد بلغ عدد المشاركين في البرنامج هذا العام 276 متدربًا، من بينهم 172 طالبًا جامعيًا و104 خريجين، يمثلون 51 جامعة و79 كلية من مختلف التخصصات العلمية، وتم توزيعهم على إدارات ومحاور المركز وفقًا لتخصصاتهم، بما أتاح لهم فرصة حقيقية للتفاعل مع بيئة العمل واكتساب خبرات عملية.

وفي ختام البرنامج، تم تنظيم حفل رسمي لتكريم المتدربين وتسليم شهادات المشاركة وعرض المشروعات التطبيقية للمتدربين بحضور عدد من قيادات المركز، حيث تم التوجه بالشكر لجميع إدارات المركز التي ساهمت في نجاح التجربة التدريبية لهذا العام.

وفي السياق نفسه، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون مع الجامعات المصرية، ودعم الكفاءات الشابة، وفتح المجال أمامهم للمشاركة في تطوير العمل الحكومي.