برلمان

ناجي الشهابي لصدى البلد: تحديد أسماء مرشحي قائمة الائتلاف الوطني في الجيزة والصعيد وغرب اليوم

ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي
ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي
معتز الخصوصي

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب المصرية، أن الائتلاف الوطني يواصل استعداداته الجادة للانتخابات البرلمانية المقبلة عبر قوائمه الأربعة التي تغطي الجمهورية بالكامل، التزامًا بالقانون وبالمواعيد الدستورية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيتم تحديد أسماء الأساسى والاحتياطى للائتلاف الوطني بشكل مبدئي لقائمة الجيزة والصعيد وقائمة غرب اليوم الأثنين وقائمة شرق غدا الثلاثاء وقائمة القاهرة ووسط الدلتا يوم الأربعاء من هذا الأسبوع ، وذلك حتى نترك فرص الانضمام للكفاءات الراغبة.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب المصرية إلى أن قائمة الائتلاف الوطني تضم نخبة من الكفاءات والشخصيات العامة، تجمع بين الخبرة السياسية والقدرة على خدمة المواطنين، وتمثل مختلف الفئات الاجتماعية، بما يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع المصري.

وتابع أن الائتلاف يتكون من أحزاب الجيل الديمقراطى والاتحاد والإصلاح النهضة والخضر وقائمة بداية للمستقلين ، وهم مجموعة من المستقلين تحت اسم بداية كانوا يقوموا بعمل قائمة لهم فى الصعيد وغرب قرروا الإنضمام إلى الائتلاف.

وأشار الشهابي إلى أن الائتلاف الوطني ليس بديلاً عن تحالف القائمة الوطنية، وإنما يخوض المنافسة معه في مباراة ديمقراطية شريفة على مقاعد القوائم الأربع، مؤكدًا أن التعددية السياسية هي جوهر العملية الديمقراطية، وأن الناخب هو الحكم وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة.

وأضاف أن روح التعاون والتنسيق بين أحزاب الائتلاف الوطني تعكس قناعة راسخة بأهمية العمل المشترك في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، مؤكدًا أن الهدف الأساس هو دعم الدولة المصرية، وتعزيز استقرارها، وتمكين البرلمان المقبل من أداء دوره الرقابي والتشريعي على الوجه الأكمل.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد أن "الجيل" ومعه أحزاب الائتلاف الوطني سيخوضون هذه الانتخابات بروح المسؤولية الوطنية، وبثقة كبيرة في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يمثلونه بحق.

ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة الجيزة والصعيد قائمة القاهرة ووسط الدلتا

