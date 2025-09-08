تحذير شرب ماء جوز الهند بهذه الطريقة خطر على الصحة.. تفاصيل

مياه جوز الهند العذبة محبوبة ولكنها يحتمل أن تكون خطرة، وجوز الهند ليس معقما وقد يؤوي تلوثا غير مرئي. قم بالتبريد والتعقيم والانتباه إلى علامات التلف للاستمتاع بهذا المشروب بأمان.



يعرف ماء جوز الهند بخصائصه فائقة الترطيب، ويقال أيضا إنه مليء بالمغذيات، وغالبا ما ينظر إليه على أنه أنقى شكل من أشكال الإكسير الاستوائي، ولكن هناك بعض المعلومات الجديدة التي تسلط الضوء على حقيقة مقلقة: جوز الهند ليس كل تلك المشروبات المعقمة والخالية من المخاطر التي نعتبرها كذلك.

خطر التلوث



بمجرد حصادها، قد يحمل جوز الهند كائنات دقيقة ضارة، مثل الفطريات والبكتيريا والسموم، التي تمر دون أن يلاحظها أحد تماما ولكنها تشكل مخاطر صحية خطيرة. تضيف الظروف الدافئة والرطبة الشائعة في معظم المناخات والمناطق الاستوائية فقط إلى تسريع نمو هؤلاء الخصوم غير المرئيين، هذا يحول رشفة منعشة إلى حالة طوارئ صحية محتملة.

يوضح حادث وقع في الدنمارك الخطر، عندما استهلك رجل ماء جوز الهند مباشرة من القشر وتوفي بشكل مأساوي بعد ساعات فقط، أشارت التحقيقات الطبية إلى تلوث فطري، مما يسلط الضوء على أنه حتى الانقطاع الطفيف على ما يبدو في النضارة أو التخزين يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.

لماذا قشر جوز الهند ليس آمنا دائما؟



المشكلة الأكبر هي أنه لا يكاد توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان جوز الهند ملوثا، قد يبدو نظيفا وجيدا تماما من الخارج، ولكن مسامها لا تتطابق مع الغزاة الميكروبيين. يمكن أن تؤدي الشقوق أو الحصاد غير السليم أو حتى شيء أقل من التعامل الإهمال إلى مسببات الأمراض، بدون العفن أو التلف المرئي، نادرا ما يمكن لأولئك الذين يشربون ماء جوز الهند، إن وجد، أن يشك في أن قشر جوز الهند الطازج يمكن أن يحمل مثل هذه المخاطر.

كيف تستمتع بالرشفة الآمنة؟

للاستمتاع بماء جوز الهند بأمان، ضع في اعتبارك ما يلي:

يبرد قبل الشرب: التبريد يبطئ النمو الميكروبي المحتمل ويحافظ على النضارة أيضا.

نظف الخارج: امسح قشرة جوز الهند لتقليل أي تلوث قائم على التلامس

استخدم أدوات نظيفة: تأكد من تعقيم المناجل أو الشفرات التي تستخدمها لفتح جوز الهند.

لا تتجاهل أي شيء غريب: إذا شممت رائحة شيء كريه أو طعم "خارج"، فلا ترفض ذلك، فقد يعني ذلك خطرا.

المصدر: timesnownews