خبيرة: أمراض القلق مجموعة كبيرة تضم أنواعا كثيرة من الأمراض

أكدت الدكتورة دينا ناعوم، أستشارى الطب النفسى، أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من أمراض نفسية، موضحة أن "الكوفيد" أحدث وباء صامت وهو المرض النفسى، وحياتنا كأطباء نفسيين قبل "الكوفيد" شئ وبعدها شئ آخر".

وأضافت دينا ناعوم خلال حلولها ضيفة ببرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن بعض الناس لديها أمراض ولم تواجه نفسها، لافتة إلى أن الحروب ضغوط مستمرة على الجميع سواء فى الدولة التى تشهد الحرب أو من يشاهدونها على التليفزيون.

أوضحت دينا ناعوم أن:"أمراض القلق كمجموعة كبيرة بها أنواع كثيرة من الأمراض، منها اضطراب القلق العام، وهى أعراض لا يتحملها المريض لوقت طويل، ونوبات الهلع، كالخوف من الأماكن المرتفعة والمغلقة والمواصلات العامة والخوف من الأماكن المفتوحة".

تابعت:"المريض المصاب بأعراض قلق أو اكتئاب مهما كان من حوله يحبونه فتأتى فترة لن يتحملوه، والعلاج من القلق سهل والمرض النفسى الوحيد الذى يتم علاجه إلى الأبد".