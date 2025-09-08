الكشف الطبي على 400 مواطن ضمن قافلة طبية بمركز شباب العبور بالقنطرة شرق

أعلنت مها الحفناوي مدير عام التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن القافلة الطبية الشاملة بمركز شباب العبور بمدينة القنطرة شرق، نجحت في توقيع الكشف الطبي على 400 مواطن من أهالي المنطقة، في عدد من التخصصات الطبية المتنوعة شملت الباطنة، العظام، الأنف والأذن، الجلدية، والرمد.



وأوضحت في بيان أن ذلك جاء في إطار تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "مصر 2030"، مشيرة إلى أن القافلة قامت بتنفيذ 22 نظارة طبية وصرف الأدوية اللازمة للمرضى بالمجان، وذلك في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم خدمات طبية متميزة لهم.