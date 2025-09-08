بتخفيضات 40% .. معارض أهلا مدارس تفتح أبوابها بالمحافظات لتلبية احتياجات المواطنين

تستعد المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد ..ولذا تسعى لتوفير احتياجات المواطنين باسعار مخفضة من خلال معارض اهلا مدارس التي يتم افتتاحها في المحافظات..

اسيوط

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرض "أهلاً مدارس" المقام بميدان الشهيد أحمد جلال (المنفذ سابقًا)، بحي شرق مدينة أسيوط الذي تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة، لتوفير مستلزمات العام الدراسي الجديد من ملابس وأدوات مدرسية وحقائب وأحذية، بأسعار مخفضة تصل إلى 40% على مختلف المعروضات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وخاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

حضر الافتتاح الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعيون إبراهيم رئيس حي شرق، وممدوح جبر رئيس حي غرب، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ومسؤولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

توفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة

حيث تفقد محافظ أسيوط أجنحة المعرض التي تضم أدوات مدرسية وملابس وأحذية وأدوات مكتبية ووسائل تعليمية، مؤكداً حرص الدولة على توفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسوق بنسب من 25 إلى 40% مشيدًا بالإقبال الكبير من الأهالي على الشراء، ووجه بمد فترة عمل المعرض بعد انتهاء مدته الرسمية لاستمرار الاستفادة من التخفيضات، كما أجرى حوارًا مباشرًا مع المواطنين استمع خلاله إلى آرائهم حول الأسعار ونوعية المنتجات المعروضة، حيث أكدوا رضاهم الكبير عن التخفيضات وتنوع المعروضات، معربين عن سعادتهم بتوفير المعرض احتياجات أبنائهم بأسعار مناسبة مقارنة بما هو متوافر بالأسواق.

الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بفتح معارض "أهلاً مدارس" بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة طوال فترة عمل المعرض، مع ضخ كميات إضافية من السلع لضمان تلبية جميع الطلبات.

وأضاف المحافظ أن هذه المعارض تجسد حرص المحافظة على دعم المواطن بشكل عملي وملموس، مشيرًا إلى أن التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية يسهم في خلق منافسة حقيقية بالأسواق تؤدي إلى خفض الأسعار وتحسين مستوى الخدمة، مؤكدًا أن المواطن سيظل في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

الوادي الجديد

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، معرض المستلزمات المدرسية المقام بمدينة الخارجة، والذي تنظمه الجمعية الشرعية بالتعاون مع مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

رافقه خلال الجولة العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، والسيد جهاد متولي، رئيس مركز الخارجة.



ويأتي المعرض في إطار حرص المحافظة على توفير السلع والمستلزمات التعليمية بأسعار مخفضة تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتخفف العبء عن كاهل أولياء الأمور مع اقتراب بدء الدراسة.

ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من الأدوات المدرسية والزي المدرسي والحقائب والكتب والكراسات بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين واحتياجاتهم، حيث أبدى عدد من أولياء الأمور رضاهم عن جودة المنتجات وتنوعها، مؤكدين أن نسب التخفيضات ساهمت بشكل كبير في تقليل الأعباء المالية عن الأسر.

ووجّه الزملوط بدراسة إمكانية إتاحة خدمة تقسيط المشتريات للعاملين، حتى يتمكن الجميع من تلبية احتياجات أبنائهم بسهولة ودون ضغوط مالية.