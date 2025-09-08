القافلة الإنسانية الـ32 من مصر لغزة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات

قال زياد قاسم، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن الهلال الأحمر المصري، أطلق صباح اليوم، القافلة الثانية من "قوافل زاد العزة" المتجهة من مصر إلى قطاع غزة، محمّلة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية، موضحا أن المساعدات تنوّعت بين سلال غذائية ومواد طبية ومستلزمات شخصية وخيام وأدوات إيواء، وقد توجهت أربع شحنات إلى معبر كرم أبو سالم، إلا أن شاحنة واحدة فقط عادت إلى الجانب المصري بعد رفض دخولها دون أسباب واضحة، ما يعكس استمرار التعنت الإسرائيلي في السماح بمرور المساعدات إلى القطاع.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه رغم العراقيل الإسرائيلية، لا تزال عشرات الشاحنات تصطف في الساحة الأمامية لمعبر رفح من الجانب المصري، في انتظار دخولها بعد استكمال إجراءات الفحص والتدقيق الأمني في كرم أبو سالم، وتواصل فرق الهلال الأحمر المصري جهودها لتنسيق مرور هذه القوافل مع نظيراتها من الجانب الفلسطيني، إلى جانب التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في غزة، لضمان وصول المساعدات إلى السكان المتضررين من العدوان والحصار المستمر.

وتابع أنه دخل أمس أكثر من 2,500 طن من المساعدات إلى القطاع، منها 2,200 طن من المواد الغذائية و200 طن من المستلزمات الطبية، في حين رفضت قوات الاحتلال إدخال أكثر من 25 شاحنة أخرى، دون توضيح الأسباب.