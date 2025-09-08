قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التضامن الاجتماعي تمثل مصر في جلسات السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" بأوغندا

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة لجمهورية مصر العربية في الجلسات التي عقدها السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" في دولة أوغندا لمناقشة الاستراتيجية الإقليمية الخاصة بأطفال دول الكوميسا المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وكذلك المذكرة الإرشادية حول مشاركة الأطفال في إعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاع المسلح.  

وجاءت مشاركة الوزارة بالتعاون مع السفارة المصرية فى أوغندا، حيث مثل وزارة التضامن الاجتماعي في هذه الاجتماعات الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم المشروعات الأهلية، واستعرض الوفد، الجهود الوطنية المبذولة والخبرات المصرية في هذه المجالات، مؤكدا علي ما توليه مصر من اهتمام كبير برفع الوعي العام بقضايا السلام وحقوق الإنسان ودعم كافة الجهود الرامية لتعزيز حماية الطفل الأمر الذي تعتبره مصر مكونا جوهريا في سياستها الوطنية.

وتركزت أعمال الجلسات على مناقشة مسودة الوثائق المتعلقة بالاستراتيجية الخاصة بالأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، والمذكرات التوجيهية الخاصة بمشاركة الأطفال في إعادة الإعمار والتنمية خلال مرحلة ما بعد النزاعات.

وانطلقت مداخلات دكتور أحمد سعدة أثناء الجلسات من واقع المحددات الوطنية وما نص عليه الدستور والقوانين المصرية، وكذلك الالتزامات الدولية لمصر والتأكيد على أهمية تقديم المساعدة كجزء لا يتجزأ من ضمان حماية الأطفال في النزاعات المسلحة وحمايتهم من كافة أشكال العنف وحماية حقهم في التعليم وخدمات الرعاية الصحية ومنع عرقلة الجهود الأممية أو المنظمات الإنسانية العاملة بدورها في تقديم المساعدات وحماية الأطفال.

