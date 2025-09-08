قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا تتسلّم عريضة قانونية تتهمها بارتكاب جرائم حرب خلال احتلالها لفلسطين
قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟
تطبيق نموذج ITS في مصر | ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟
صاحب مطعم أجنبي يصطدم بسيارة سفير أنجولا في المهندسين
إعادة طلاء المدارس الحكومية وزيادة مساحاتها الخضراء لتحسين البنية التحتية
فى حملات مكبرة.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بـ77 مليون جنيه
تفاصيل إطلاق النار بمفرق راموت بالقدس المحتلة
مسئولة باليونيسف تكشف عن 5 آليات لإحداث تحول جذري لمواجهة أزمة التعلّم
الإسكندرية أولهم| تكريم 10محافظات حققت أعلى نسب تحسن فى مهارات اللغة العربية
مهرجان الأشباح الجائعة.. موروث روحي واحتفال شعبي صيني| تفاصيل
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
وزير التعليم العالي: اليوم الدولي لمحو الأمية فرصة لتعزيز الثقافة ونشر المعرفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تلتقي الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر  في مهمتها الجديدة، ومتمنية لها التوفيق خلال فترة عملها في مصر، وذلك عقب تسلمها مهام عملها خلفا للسيد أليساندرو فراكاسيتي الذي شغل منصب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بحجم التعاون والشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر في عدد من الملفات التنموية ذات الأولوية، ومشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها من مجالات العمل المشتركة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن العلاقات المشتركة التي تجمع بين الجانبين شهدت تطورًا كبيراً في ظل الشراكة القائمة على دعم أهداف التنمية المستدامة، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون مع الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

ومن جانبها أعربت السيدة تشيتوسي نوجوتشي عن تقديرها للقاء وزيرة التضامن الاجتماعي عقب توليها مهام عملها في مصر، مشيدة بحجم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في عدد من المجالات المشتركة التي كان لها عظيم الأثر التنموي، وتطلعها لمضاعفة العمل خلال الفترة المقبلة بما يعود بالفائدة على كلا الجانبين.

وحضر اللقاء الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والسيد غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  والدكتورة هبة وفا، مساعدة الممثل المقيم ومدير برامج الدمج الاجتماعي والتنمية المحلية.

التضامن الاجتماعى مايا مرسي الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

المستشار محمود فوزي يؤكد أهمية تحديد المؤشرات الدولية للتنمية البشرية والعمل عليها

الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ

المؤتمر: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خريطة استراتيجية متكاملة تدعم رؤية مصر 2030

اقتصاد

برلمانية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتمكين القطاع الخاص كشريك في النمو الاقتصادي

بالصور

فتاوى الفنانات عن الحجاب.. ليلى طاهر: ليس فرضا.. إيناس الدغيدي: ربنا لم يكتبه عليا

أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

تكريم وزير الدفاع للقادة
تكريم وزير الدفاع للقادة
تكريم وزير الدفاع للقادة

ديانا حداد تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية

ديانا حداد
ديانا حداد
ديانا حداد

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد