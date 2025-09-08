معجبة تقتحم المسرح على المطرب السوري الشامي في حفله بالنرويج

اقتحمت معجبة المسرح علي المطرب شامي، وذلك اثناء تواجده علي المسرح لاحياء حفل بالنرويج.

وفي منتصف شهر يوليو 2024، أثيرت حالة من الجدل حول المطرب الشاب الشامي، بسبب موقف له في كواليس إحدى حفلاته التي قدمها مؤخرا، ضمن موسم الصيف.

وظهر الشامي، في مقطع متداول على السوشيال ميديا، بعدما تعثر وتم خلع حذاءه قبل أن يصعد إلى المسرح، ولكنه لم يقم بإعادة ارتداء الحذاء بنفسه مرة أخرى، وجعل أحد معاونيه يقوم بربط الحذاء له.

تصرف الشامي، أثار جدلا على السوشيال ميديا، وجعل الكثيرون ينتقدون تصرفه، لاسيما أنه لازال مطرب شاب، ولم يقدم حفل معروف باستثناء حفل واحد مع الفنان جورج وسوف.